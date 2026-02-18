Pronostico Dinamo Zagabria-Genk: si decide tutto al ritorno

Dinamo Zagabria-Genk è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Non si è qualificato solamente per la differenza reti il Genk direttamente agli ottavi di finale. Ad esultare, alla fine, è stata la Roma. E il sorteggio, da nona in classifica, è molto complicato: la Dinamo Zagabria, almeno in casa, è una squadra che può riuscire non nell’impresa, ma sicuramente vendere cara la pelle.

Soprattutto per quelli che sono i precedenti dei croati contro formazioni belghe: parliamo di un club che ha fatto sette vittorie, 3 pareggi e due sole sconfitte quando ha affrontato squadre di questa nazionalità. E il Genk lo deve tenere in considerazione questo fattore. Certo, non parliamo di una Dinamo Zagabria ingiocabile – per molto tempo, almeno tra le mura amiche, ha fatto paura – ma di una squadra come al solito giovane che fa del dinamismo e della voglia le proprie armi migliori. Gli ospiti dal proprio canto vivono sicuramente un momento felice, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, e una sola sconfitta nelle ultime otto. La fase d’avvicinamento è stata sicuramente importante ed è anche per questo che ci sentiamo di escludere una vittoria dei padroni di casa.

Una classica sfida, questa, tra due club che hanno vedute differenti sul futuro e due squadre che al momento sono molto diverse. Ecco perché, solo per il fattore campo, la questione si potrebbe risolvere nel match di ritorno. In questo caso, un paio di indicazioni sul pronostico, ve le diamo sotto.