Pronostico Celtic-Stoccarda: è il festival del gol

Celtic-Stoccarda è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Dieci partite di fila senza perdere. O’Neill, storico tecnico del Celtic, da quando si è nuovamente seduto su quella panchina non ha mai assaporato l’amaro gusto della sconfitta. Certo, stavolta il livello si alza e anche pareggio contro uno Stoccarda alla ricerca di un risultato utile per mettere il discorso qualificazione in discesa.
Sarà complicato per il Celtic fare bottino pieno, ma il momento magico – tenendo insomma aperto il tutto alla prossima settimana quando si giocherà il ritorno – continuerà sicuramente. Certo, pure lo Stoccarda vive una fase ottimale con cinque vittorie – e una sconfitta – nelle ultime sei partite. Ma il campo scozzese è sempre molto difficile. C’è chi spinge lo fa in maniera molto forte. I padroni di casa sono una squadra che tira poco in porta: nelle otto partite giocate solamente 75 tiri per il Celtic, solo due squadre hanno fatto di peggio nel torneo. Ma questo non preclude la possibilità di andare in gol in questa partita. Ovvio, anche per via di una difesa ballerina (in tutta l’Europa League il Celtic ha preso sempre un gol, almeno) pure lo Stoccarda almeno una rete la dovrebbe trovare.
Insomma, parliamo di un match che si preannuncia per via di questi numeri altamente scoppiettante. Ma il discorso passaggio del turno si deciderà comunque la prossima settimana, nella sfida che verrà giocata in Germania.
Come vedere Celtic-Stoccarda in diretta tv e in streaming
La sfida Celtic-Stoccarda è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico
GOL sicuro. Poche discussioni. I numeri non mentono mai soprattutto quando sono così importanti. E occhio anche al pareggio, dentro una gara (anche in questo caso siamo sicuri) da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Celtic-Stoccarda
CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Araujo, Trusty, Scales, Tierney; Nygren, McGregor, Hatate; Adamu, Cvancara, Maeda.
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Andres; Leweling, Undav, Fuhrich; Demirovic.