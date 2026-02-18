Pronostico Brann-Bologna: alla ricerca della guarigione definitiva

Brann-Bologna è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Bologna ha chiuso la League Phase di Europa League al decimo posto, a quota 15 punti. Ne sarebbero bastati almeno 2 in più per finire tra le prime otto della maxi-classifica ed evitare questo fastidioso spareggio. Soprattutto in un momento in cui i felsinei stanno provando faticosamente a uscire da un periodo difficilissimo, che rischia di aver compromesso la terza qualificazione di fila ad una competizione continentale.

In campionato, infatti, i rossoblù sono distanti dal settimo posto, sebbene nello scorso fine settimana sia arrivata una vittoria molto importante in casa del Torino (1-2), successo che in Serie A mancava addirittura da un mese. Moro e Castro hanno permesso a Vincenzo Italiano di respirare un po’, di scrollarsi di dosso la pressione dopo due sconfitte di fila e l’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori contro la Lazio.

L’Europa League, stando così le cose, assume ancora più centralità e l’obiettivo diventa cercare di fare più strada possibile. Il Bologna, tra l’altro, non gioca un turno di fase ad eliminazione diretta di una manifestazione Uefa dal lontano 1999-2000, quando si arrese nei sedicesimi dell’allora Coppa Uefa al Galatasaray. Nel playoff gli emiliani dovranno vedersela (di nuovo) con i norvegesi del Brann, già affrontati nella League Phase al “Dall’Ara”.

A novembre gli scandinavi riuscirono a strappare un pareggio a Bologna in una partita inevitabilmente condizionata dall’espulsione di Lykogiannis dopo soli 23 minuti di gioco: il match finì zero a zero.

La squadra guidata dall’islandese Freyr Alexandersson si è poi qualificata agli spareggi per il rotto della cuffia: decisiva la differenza reti che le ha consentito di classificarsi 24esima (ultima posizione utile per evitare l’eliminazione). In Norvegia il campionato partirà solamente a marzo e l’ultimo match ufficiale disputato dal Brann è quello con lo Sturm Graz (1-0 per gli austriaci) nell’ultima giornata di League Phase, risalente a fine gennaio.

Per quanto riguarda le formazioni, Italiano dovrebbe schierare dal 1′ Orsolini e Odgaard, rimasti a lungo in panchina contro il Torino.

Il pronostico

Nella gelida Bergen il Bologna cerca la definitiva guarigione. La vittoria di Torino ha riportato il sereno, ma il playoff è un’altra storia, specialmente contro una squadra come il Brann che ha già dimostrato di saper imbrigliare i rossoblù al Dall’Ara.

È vero, i norvegesi sono fermi da fine gennaio e mancano del ritmo partita, ma la loro fisicità e l’abitudine ai climi scandinavi livellano il gap tecnico. Italiano, d’altro canto, può contare sulla freschezza di Orsolini e Odgaard, armi fondamentali per scardinare una difesa che Alexandersson organizzerà con il consueto rigore nordico. Se a novembre il rosso a Lykogiannis rovinò i piani, stavolta il Bologna dovrà essere bravo a gestire i ritmi: una sconfitta in Norvegia sarebbe un fardello pesante da ribaltare al ritorno, mentre un pareggio con gol o una vittoria di misura certificherebbero la rinascita felsinea. Il Brann è una squadra pragmatica che ha strappato la qualificazione per il rotto della cuffia puntando principalmente sulla difesa (11 gol subiti), e il Bologna, in una trasferta così delicata e fredda, baderà prima di tutto a non scoprirsi. Non aspettiamoci una goleada, ma una partita a scacchi.

Le probabili formazioni di Brann-Bologna

BRANN (4-3-3): Dyngeland; Dragsnes, Boakye, Knudsen, De Roeve; Mhyre, Sorensen, Pedersen; Haaland, Finne, Thorsteinsson.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odegaard, Cambiaghi; Castro.

Il Brann riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 0-1