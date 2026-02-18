Pronostico Atletico Paranaense-Corinthians: imbattibili in casa

Atletico Paranaense-Corinthians è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca nella mercoledì alle 23:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Atletico Paranaense ha iniziato alla grandissima questa stagione nel massimo campionato brasiliano. Parliamo di una squadra che in due partite ha fatto sei punti e che si potrebbe lanciare in testa alla classifica, da sola e a punteggio pieno, qualora riuscisse ad avere la meglio su un Corintihians che, invece, dal proprio canto, ha già conosciuto l’amaro sapore di una sconfitta in questa stagione.

I rossoneri di casa, in casa, sono imbattibili, o quasi. Undici risultati utili nelle ultime dodici partite – ben dieci le vittorie – e la sensazione, ascoltando e leggendo quelli che sono gli analisti sudamericani, di una squadra che potrebbe solamente crescere nel corso delle prossime settimane. Parliamo di una società che negli anni passati ha dettato legge in alcune occasioni, che un poco si è persa, ma che adesso vuole tornare a togliersi delle soddisfazioni. Il Corinthians, come detto, balbetta un poco. Anche se nelle ultime cinque incroci contro questa squadra ha perso solamente una volta. Ma ad oggi, il Paranaenese, sta troppo bene. E si prenderà la vittoria.