Pronostico Al Ettifaq-Al Fateh: l’occasione per volare

Al Ettifaq-Al Fateh è una partita valida per la ventiduesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Sta disputando una stagione anonima l’Al Ettifaq, una squadra che visti gli uomini che ha in rosa avrebbe sicuramente delle possibilità importanti. Magari non di vittoria del campionato, quella è cosa per altre formazioni, ma sicuramente per una classifica diversa.

Ma mancano di continuità, o almeno così è stato fino ad oggi, i padroni di casa. Certo, dopo due vittorie di fila la sconfitta la scorsa settimana è arrivata contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi, una squadra questa sì destinata a lottare fino alla fine per il trionfo. E adesso, in casa, arriva l’Al Fateh, poco in forma, una sola vittoria nelle ultime quattro, e anche un po’ distante in classifica. L’Al Ettifaq a questo match ci arriva pure con il dente avvelenato visto la sconfitta rimediata nella sfida d’andata, e vuole prendersi la seria opportunità di volare, o cercare di farlo perché tre punti vorrebbero dire scalare un bel po’ di posizioni e avvicinarsi anche alle zone che permetterebbero, l’anno prossimo, di giocare al di fuori dei confini nazionali. E ci sta, tutta, un’affermazione della squadra che ha un cavallo nel proprio stemma.

Come vedere Al Ettifaq-Al Fateh in diretta tv e in streaming

Al Ahli-Al Najma in programma mercoledì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Ettifaq è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.10 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Al Ettifaq vincente. Tre punti importantissimi per una squadra che potrebbe anche riprendere a pensare ad ambizioni importanti da qui alla fine dell’anno. Match da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Al Ettifaq-Al Fateh

AL ETTIFAQ (5-4-1): Rodak; Gluscevic, Khateeb, Hendry, Hindi, Calvo; Wijnaldum, Ali, Medran, Costa; Al Ghannam.

AL FATEH (3-4-1-2): Pacheco; Oliveira, Saadane, Al Swealem; Baattia, Masoud, Youssouf, Wesley; Bendebka; Batna, Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0