Pronostico Al Ahli-Al Najma: la vetta è assicurata

Al Ahli-Al Najma è una partita valida per la ventiduesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

A soli tre punti dall’Al Hilal che guida il campionato. E con la migliore difesa. L’Al Ahli è una squadra cresciuta nel tempo e grazie ad una serie importante di risultati positivi, insieme alla squadra allenata da Inzaghi e quella guidata da Cristiano Ronaldo in campo, si gioca il titolo in Arabia Saudita.

Quasi un testa coda, senza nessuna reale possibilità che questa partita possa finire in maniera diversa da un’affermazione dei padroni di casa. L’Al Najma ha solamente otto punti – ma non ha né il peggior attacco e né la peggiore difesa, per pochi gol sia in un caso che nell’altro – ma non riesce in nessun modo a vincere una partita. La retrocessione ormai è quasi scontata, non solo per quella che è la differenza esistente con quelle squadre che adesso sarebbero salve, ma anche per via di un club che ormai sembra aver mollato del tutto la presa.

Nel calcio le motivazioni fanno sempre la differenza. E oltre queste, in una partita del genere, ci sono anche i valori tecnici che sono totalmente di un altro valore. Insomma, una sfida che indirizzata da molto tempo.

Come vedere Al Ahli-Al Najma in diretta tv e in streaming

Al Ahli-Al Najma in programma mercoledì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Ahli è quotata 1.07 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Vittoria interna e senza subire gol. L’Al Ahli metterà ulteriore pressione alle due squadre che la precedono in classifica e se ne andrà al primo posto.

Le probabili formazioni di Al Ahli-Al Najma

AL AHLI (4-4-2): Mendy; Abdulharam, Hamidou, Ibanez, Al Hawsawi; Mahrez, Atangana, Kessie, Galeno; Millot, Toney.

AL NAJMA (4-4-2): Braga; Al Hawsawi, Al Haleel, Samir, Al Subaie; Boutobba, Dunga, Guga, Tijanic; Felipe Cardoso, Lazaro.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0