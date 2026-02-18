Pronostici Bodo/Glimt-Inter: marcatore e tiratori

Bodo-Inter, le dritte in chiave player building sul match dei nerazzurri: ecco tutti i possibili risvolti

Sempre più in alto in campionato e con la volontà di lanciare altri messaggi anche in Champions League, l’Inter di Chivu farà visita ad un Bodo Glimt che soprattutto tra le mura amiche si è rivelato un avversario piuttosto ostico.

Memori delle difficoltà evidenziate da City e Juve, i nerazzurri proveranno a far girare la gara perimetrandola lungo binari congeniali alle proprie caratteristiche. Il tutto considerando il fattore climatico – mai banale – e un turnover assolutamente fisiologico vista la mole di impegni dei meneghini.

In attacco, dunque, spazio ancora una volta a Pio Esposito. Giustiziere della Juve e decisivo nell’ultimo mese e mezzo con reti mai banali, il giovane attaccante dell’Inter potrebbe beneficiare dell’abito tattico che Chivu ha intenzione di ritagliargli su misura.

Bodo Glimt-Inter, il pronostico relativo a marcatori e tiratori

Ipotizzando che i meneghini possano affidarsi con maggiore continuità al lancio lungo viste le condizioni avverse del campo, Esposito sarà chiamato ad un lavoro importante spalle alla porta. I rifornimenti dalle corsie esterne – Darmian da un lato e Carlos Augusto dall’altra – dovrebbero fare il resto, mettendolo nelle condizioni di “vedere” la porta con una certa continuità.

Un altro nome da monitorare – questa volta alla voce tiratori – è quello di Sucic. Il fac totum nerazzurro, che ha nel tiro da fuori una delle sue armi più importanti, è reduce dallo splendido gol messo a segno contro l’Arsenal. Un ottimo biglietto da visita per un calciatore chiamato a reclamare spazio in una mediana che definire folta sarebbe solo un eufemismo.

Meno offensivo di Dimarco – che potrebbe comunque prendere il suo posto a gara in corso – Carlos Augusto può comunque rivelarsi una spina nel fianco per la difesa del Bodo, abituata a perdere i riferimenti se costretta a difendersi da imbucate e folate “fisiche”. L’Over 0.5 dell’ex Monza – così come quello di Hauge – può risultare invitante.

Esposito quasi marcatore con sostituto; Sucic, Carlos Augusto e Hauge Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 10,33 su Goldbet.