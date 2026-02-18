I pronostici di mercoledì 18 febbraio: Champions League, Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di mercoledì 18 febbraio, si chiude l’andata dei sedicesimi di Champions League, in campo anche Serie A, Liga e Premier League

Dalla bufera del derby d’Italia a quella del circolo polare artico. In Norvegia l’Inter rischia di trovare una tormenta vera e propria. Tante sono le insidie per i nerazzurri, in una trasferta mai facila da affrontare, sia per le condizioni climatiche proibitive sia per l’incognita del campo sintetico, che da queste parti ha mietuto vittime eccellenti.

L’Inter arriva col morale a mille per la fuga scudetto consolidata nel derby d’Italia, ma con le tossine di una battaglia nervosa che ha lasciato strascichi polemici. Chivu sa che non può sottovalutare una squadra che ha da poco battuto Guardiola e Simeone, ed è consapevole del fatto che debba gestire le rotazioni.

Si può optare per il segno Gol. Le condizioni del campo e il pressing asfissiante dei norvegesi indurranno a qualche errore difensivo, anche se l’Inter ha troppa qualità davanti per restare a secco. I meneghini non hanno mai perso nelle quattro partite Uefa giocate con squadre norvegesi e pure stavolta dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta.

I pronostici sulle altre partite

Oltre alle partite di Champions League, c’è anche un recupero di Serie A molto importante tra Milan e Cono. Con una partita in meno rispetto ai cugini, che sabato scorso si sono aggiudicati all’ultimo respiro un infuocatissimo Derby d’Italia al “Meazza” contro la Juventus, il Diavolo è in questo momento a -8 dalla vetta.

Senza Rabiot a fare da schermo, il centrocampo rossonero rischia di soffrire il palleggio dei lariani, ma la necessità di non perdere il treno scudetto dovrebbero spingere il Diavolo verso l’impresa. Sarà una partita intensa, con il Milan che proverà a gestire e il Como che, fedele al suo credo, proverà ad imporre il ritmo a San Siro. Il Milan è favorito dal fattore campo e dall’obbligo di vittoria, ma il Como ha dimostrato di poter segnare a chiunque (Lazio e Napoli sanno qualcosa). La difesa di Allegri, solitamente solida, potrebbe concedere una rete alla vivacità dei lariani. L’1X+Gol sembra essere la soluzione migliore.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + GOL in Milan-Como, Serie A, ore 20:45

Vincenti

VILLARREAL (in Levante-Villarreal, Liga, ore 20:00)

(in Levante-Villarreal, ore 20:00) ARSENAL (in Wolverhampton-Arsenal, Premier League, ore 21:00)

(in Wolverhampton-Arsenal, ore 21:00) ATLETICO MADRID o PAREGGIO (in Club Brugge-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Qarabag-Newcastle , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Levante-Villarreal , Liga, ore 20:00

, Liga, ore 20:00 Wolverhampton-Arsenal, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bodo Glimt-Inter , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Club Brugge-Atletico Madrid , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Olympiacos-Bayer Leverkusen, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 17.67 GOLDBET ; 19.68 SPORTBET; 17.67 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Milan-Como, Serie A, ore 20:45