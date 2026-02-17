Pronostico Zrinjski-Crystal Palace: è una prima volta storica

Zrinjski-Crystal Palace è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla

Sarà una prima volta storica per il Palace, che mai prima d’ora aveva affrontato delle formazioni bosniache. Un debutto con i fiocchi. Vale a dire con una vittoria annessa. Come potrebbe finire se con un’affermazione della squadra della Premier questa partita? In nessun modo, è la risposta.

I padroni di casa hanno faticato moltissimo a prendersi la fase a eliminazione diretta e, tra le altre cose, nei loro due precedenti contro formazioni inglesi non hanno mai vinto. Un segnale di debolezza. Magari pensando a qualche settimana fa, e al momento che per un lunghissimo periodo ha accompagnato il Palace, staremmo qui a parlare di una gara diversa. Ma nonostante l’ultima sconfitta arrivata in casa, nelle ultime settimane gli inglesi qualche segnale incoraggiante lo hanno mandato. Evidente che, capendo la situazione in casa, tutti gli obiettivi adesso sono su questa Coppa che guardando cosa c’è in giro è decisamente alla portata. Quindi ci aspettiamo che gli inglesi possano se non chiudere, mettere una seria ipoteca alla qualificazione.

Come vedere Zrinjski-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida Zrinjski-Crystal Palace, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

La vittoria del Crystal Palace è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.60 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

In una gara con solamente gli ospiti a segno, è evidente che il 2 sia l’unico risultato possibile.

Le probabili formazioni di Zrinjski-Crystal Palace

ZRINJSKI (4-2-3-1): Karacic; Memija, Barisic, Dujmovic, Mamic; Savic, Djurasek; Cuze, Ivancic, Mikic; Bibija;

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benitez; Richards, Lacroix, Lerma; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Pino; Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3