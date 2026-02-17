Pronostico Sigma Olomouc-Losanna: lo scarto sarà minimo

Sigma Olomouc-Losanna è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla

Se il Sigma Olomouc ha comunque un bilancio importante contro squadre svizzere – tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte – quello degli ospiti contro formazioni della Repubblica Ceca è decisamente diverso. Una sola affermazione in otto partite. E già questo potrebbe essere considerato come un segnale.

In generale non parliamo di due club che stanno vivendo il loro momento di forma migliore. Tutt’altro. Due sconfitte di fila per i padroni di casa, cinque gare senza vittorie per gli ospiti. I pensieri europei, soprattutto nell’ultimo periodo, hanno fatto la differenza. Di certo non ci aspettiamo una partita da “mille e una notte”. Anzi. La sensazione, così come successo nelle ultime cinque gare interne dei padroni di casa, è che la sfida si possa decidere con il minimo scarto. Ma a favore di chi?

A differenza di quello che succede di solito quando c’è uno spareggio, e quindi con la squadra ospite che parte leggermente avanti, in questo caso, il Sigma, potrebbe davvero riuscire a mettere la testa davanti in vista del match di ritorno. I padroni di casa sono tosti (nonostante, come detto, le ultime due uscite con altrettante sconfitte) e in generale nel corso della Conference hanno dimostrato di sapersi difendere, e soffrire nel caso, con il giusto ordine. E quindi, diamo fiducia. Meritata.

Come vedere Sigma Olomouc-Losanna in diretta tv e in streaming

La sfida Sigma Olomouc-Losanna, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Sigma Olomouc è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 2.10 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La gara crediamo possa essere da meno di tre gol complessivi. Numeri e qualità tecniche sono quelli che sono. E il Sigma Olomouc potrebbe mettere la testa davanti.

Le probabili formazioni di Sigma Olomouc-Losanna

SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Hadas, Sylla, Maly, Slama; Barath, Rusek; Ghali, Beran, Sturm; Kliment.

LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Bergvall, Mouanga, Sow, Fofana; Custodio, Roche, Beloko; Diakite; Butler, Traore.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2