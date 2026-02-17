Pronostico Sigma Olomouc-Losanna: lo scarto sarà minimo

Sigma Olomouc-Losanna è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla
Se il Sigma Olomouc ha comunque un bilancio importante contro squadre svizzere – tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte – quello degli ospiti contro formazioni della Repubblica Ceca è decisamente diverso. Una sola affermazione in otto partite. E già questo potrebbe essere considerato come un segnale.
In generale non parliamo di due club che stanno vivendo il loro momento di forma migliore. Tutt’altro. Due sconfitte di fila per i padroni di casa, cinque gare senza vittorie per gli ospiti. I pensieri europei, soprattutto nell’ultimo periodo, hanno fatto la differenza. Di certo non ci aspettiamo una partita da “mille e una notte”. Anzi. La sensazione, così come successo nelle ultime cinque gare interne dei padroni di casa, è che la sfida si possa decidere con il minimo scarto. Ma a favore di chi?
A differenza di quello che succede di solito quando c’è uno spareggio, e quindi con la squadra ospite che parte leggermente avanti, in questo caso, il Sigma, potrebbe davvero riuscire a mettere la testa davanti in vista del match di ritorno. I padroni di casa sono tosti (nonostante, come detto, le ultime due uscite con altrettante sconfitte) e in generale nel corso della Conference hanno dimostrato di sapersi difendere, e soffrire nel caso, con il giusto ordine. E quindi, diamo fiducia. Meritata.
Come vedere Sigma Olomouc-Losanna in diretta tv e in streaming
La sfida Sigma Olomouc-Losanna, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Sigma Olomouc è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 2.10 su GoldBet e Lottomatica.
Il pronostico
La gara crediamo possa essere da meno di tre gol complessivi. Numeri e qualità tecniche sono quelli che sono. E il Sigma Olomouc potrebbe mettere la testa davanti.
Le probabili formazioni di Sigma Olomouc-Losanna
SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Hadas, Sylla, Maly, Slama; Barath, Rusek; Ghali, Beran, Sturm; Kliment.
LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Bergvall, Mouanga, Sow, Fofana; Custodio, Roche, Beloko; Diakite; Butler, Traore.