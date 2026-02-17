Pronostico Qarabag-Newcastle: le debuttanti danno spettacolo

Qarabag-Newcastle è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per entrambe è indubbiamente un appuntamento storico. Né Qarabag né Newcastle prima d’ora avevano mai disputato un match della fase ad eliminazione diretta della Champions League: sì, neppure il club inglese, le cui ambizioni sono salite in modo esponenziale dopo essere stato acquistato 4 anni fa dal ricco fondo saudita Pif, era giunto fino a questo punto. Per gli azeri, invece, si tratta di una vera e propria impresa, che da quelle parti non dimenticheranno facilmente.

Il Qarabag nella League Phase è stato in grado, contro ogni pronostico, di collezionare ben 10 punti in 8 partite, che gli sono valse il ventiduesimo posto (davanti a squadre di livello superiore come Marsiglia e Napoli per intenderci).

Gli uomini di Gurban Gurbanov sono stati capaci di andare a vincere al Da Luz contro il Benfica ma anche di battere Copenaghen ed Eintracht Francoforte davanti al proprio pubblico, dove lo scorso novembre hanno fermato pure il Chelsea, costretto ad accontentarsi di un pirotecnico 2-2. E poco importa se la campagna del Qarabag nella fase a girone unico si sia conclusa con un terrificante 6-0 ad Anfield Road contro il Liverpool (debacle sostanzialmente indolore dal momento che la qualificazione è arrivata lo stesso). Lo strepitoso percorso nella coppa dalle grandi orecchie – primo club azero a superare i gironi – ha forse condizionato le prestazioni in campionato: in patria, infatti, il Qarabag è soltanto secondo, a -4 dal Sabah capolista, al quale ha messo pressione vincendo le ultime tre consecutivamente.

Magpies incerottati

Il Newcastle invece ha costruito la qualificazione al St James’ Park: settimo rendimento casalingo in Champions League per i Magpies, vittoriosi tre volte in quattro partite (unica sconfitta casalinga con il Barcellona a settembre).

In Europa, tuttavia, gli uomini di Eddie Howe sono stati sicuramente più costanti rispetto alla Premier League: un rendimento troppo altalenante non consente al Newcastle di gravitare tra le prime sette ed i bianconeri per ora devono farsi andare bene il decimo posto. Il tempo per recuperare però c’è tutto, se consideriamo che la classifica è ancora molto corta.

Howe, finito sulla graticola dopo i risultati deludenti tra gennaio e febbraio, nell’ultima settimana si è tolto qualche sassolino dalle scarpe grazie ai due successi esterni con Tottenham e Aston Villa, rispettivamente in Premier ed FA Cup. Una iniezione di fiducia non indifferente in vista del lungo viaggio in Azerbaigian, logisticamente tutt’altro che morbido. A Baku, tra l’altro, i Magpies saranno senza Bruno Guimaraes, Livramento e Schar e sono in dubbio anche Joelinton, Botman e Wissa. Tutti a disposizione invece per Gurbanov: il Newcastle dovrà fare molta attenzione all’attaccante colombiano Duran (4 gol in Champions League) e al capoverdiano Leandro Andrade.

Come vedere Qarabag-Newcastle in diretta tv e in streaming

Qarabag-Newcastle è in programma mercoledì alle 18:45 allo stadio Tofiq Behramov di Baku, in Azerbaigian. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Newcastle si affaccia per la prima volta nella sua storia alla fase a eliminazione diretta della Champions con il peso di un’infermeria affollata e i chilometri di una trasferta estenuante nelle gambe. Howe ha rigenerato il gruppo nell’ultima settimana, ma dovrà fare a meno della bussola Bruno Guimarães e di pilastri come Schär e Livramento.

Dall’altra parte, il Qarabag è nel bel mezzo di un sogno lucido: una squadra che non ha nulla da perdere, che gioca un calcio coraggioso e che tra le mura amiche ha già saputo imporre il pareggio al Chelsea e battere l’Eintracht. La statistica dei due gol casalinghi segnati con regolarità in Champions è un campanello d’allarme fragoroso per una difesa bianconera che sarà inevitabilmente sperimentale. I Magpies hanno più qualità individuale, ma l’organizzazione e l’entusiasmo degli azeri, trascinati da un Duran in stato di grazia, potrebbero livellare i valori. La tendenza del Qarabag a segnare (e concedere) in casa, unita alla necessità del Newcastle di trovare almeno un gol pesante in trasferta per il ritorno, lascia presagire una sfida aperta, da almeno tre gol complessivi. I bianconeri non sanno speculare e Gurbanov non ne ha intenzione.

Le probabili formazioni di Qarabag-Newcastle

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Ramsey; Elanga, Gordon, Barnes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2