Pronostico Olympiacos-Bayer Leverkusen: in poche settimane è cambiato tutto

Olympiacos-Bayer Leverkusen è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico
Si sono affrontate nella settima giornata della fase a gironi queste due squadre, sempre in Grecia. E i padroni di casa hanno vinto due a zero mettendo la parola fine a una serie di 13 gare senza affermazioni contro squadre tedesche.
Nel corso dei mesi passati l’Olympiacos è anche riuscito ad eguagliare un record, quello di tre vittorie di fila in Champions League. Ma questa striscia, adesso, è destinata a fermarsi. Almeno così la vediamo noi perché il Bayer Leverkusen nel corso delle ultime settimane sembra oggettivamente una squadra in netta ripresa: i tedeschi hanno sensibilmente alzato il livello delle loro prestazioni e non vogliono di certo compromettere la possibilità di andare avanti nella massima competizione europea. Anche perché, l’Olympiacos, non è più abituato a giocare questo tipo di partite: da dodici anni a questa parte non partecipavano i padroni di casa ad una sfida a eliminazione diretta in Champions. Un traguardo già importante, questo, ma in partite del genere, come tutti noi sappiamo, ci sono tanti fattori che possono e che faranno ovviamente la differenza.
Qualità, sangue freddo, migliore fisicità, insomma, tutte caratteristiche che al momento appartengono ai tedeschi. Che difficilmente perderanno questa partita.
Come vedere Olympiacos-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming
La sfida Olympiacos-Bayer Leverkusen è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Bayer Leverkusen è quotata 2.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
A differenza di quanto successo nell’ultimo incrocio, questa volta almeno entrambe dovrebbero trovare la via della rete. Quindi, in un match da GOL, la possibilità di un risultato positivo per gli ospiti sono tantissime.
Le probabili formazioni di Olympiacos-Bayer Leverkusen
OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, García; Rodinei, Chiquinho, Gelson Martins; Taremi.
BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, García, Fernández, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick.