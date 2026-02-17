Pronostico Olympiacos-Bayer Leverkusen: in poche settimane è cambiato tutto

Olympiacos-Bayer Leverkusen è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico

Si sono affrontate nella settima giornata della fase a gironi queste due squadre, sempre in Grecia. E i padroni di casa hanno vinto due a zero mettendo la parola fine a una serie di 13 gare senza affermazioni contro squadre tedesche.

Nel corso dei mesi passati l’Olympiacos è anche riuscito ad eguagliare un record, quello di tre vittorie di fila in Champions League. Ma questa striscia, adesso, è destinata a fermarsi. Almeno così la vediamo noi perché il Bayer Leverkusen nel corso delle ultime settimane sembra oggettivamente una squadra in netta ripresa: i tedeschi hanno sensibilmente alzato il livello delle loro prestazioni e non vogliono di certo compromettere la possibilità di andare avanti nella massima competizione europea. Anche perché, l’Olympiacos, non è più abituato a giocare questo tipo di partite: da dodici anni a questa parte non partecipavano i padroni di casa ad una sfida a eliminazione diretta in Champions. Un traguardo già importante, questo, ma in partite del genere, come tutti noi sappiamo, ci sono tanti fattori che possono e che faranno ovviamente la differenza.

Qualità, sangue freddo, migliore fisicità, insomma, tutte caratteristiche che al momento appartengono ai tedeschi. Che difficilmente perderanno questa partita.

