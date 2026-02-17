Pronostico Noah-Az Alkmaar: la certezza ce l’abbiamo

Noah-Az Alkmaar è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla

L’ultima vittoria del Noah, in stagione, è datata 24 gennaio. Da quel momento in poi quattro partite – due sconfitte e due pareggi – e un senso di una squadra che non sta riuscendo a esprimersi come potrebbe. E che adesso, nello spareggio di Conference, affronta forse uno degli avversari più complicati.

Gli olandesi dell’Az sono una formazione sicuramente in forma. Non solo sotto l’aspetto fisico, ma soprattutto sotto il profilo mentale stanno facendo delle cose importanti, basti pensare ai due gol in pieno recupero nell’ultimo match di campionato che hanno permesso di far continuare la striscia di imbattibilità nel mese di febbraio. Se riesci a trovare le forze, nel mezzo di una partita complicata, di segnare due volte quando mancano pochi secondi alla fine, è evidente che ci credi. Ed è evidente, tra le altre cose, che questa squadra abbia tutte le carte in regola nel doppio turno di spareggio di prendersi la qualificazione.

Se comunque non appare scontata la vittoria ospite, ci sono dei dati che riguardano i padroni di casa che sicuramente ci possono aiutare nel pronostico: il primo è relativo al fatto che nelle ultime quindici partite europee giocate in casa, il Noah in 13 occasioni ha trovato la via della rete. E questo fa scopa, per il nostro pronostico, al dato dell’Az: in sei delle ultime sette partite giocate entrambe hanno trovato la via della rete. Ecco che ci siamo.

Come vedere Noah-Az Alkmaar in diretta tv e in streaming

La sfida Noah-Az Alkmaar, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Az è quotata 1.92 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.55 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Detto che gli olandesi rimangono comunque favoriti, è evidente che la certezza la possiamo sicuramente trovare nella possibilità di vedere entrambe le formazioni a segno.

Le probabili formazioni di Noah-Az Alkmaar

NOAH (3-4-2-1): Fayulu; Saintini, Silva, Eteki; Boakye, Castro, Oshima, Fernandes; Jakolis, Mulahusejnovic; Matheus Aias.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Zoet; Dijkstra, Goes, Penetra, de Wit; Koopmeiners, Boogard; Jensen, Parrott, Daal; Hornkamp.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2