Pronostico Milan-Como: c’è una “crepa” nel muro di Allegri

Milan-Como è un recupero della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Un solo obiettivo: vincere per restare in corsa per il titolo ed impedire che tra l’Inter capolista e il secondo posto si crei una voragine. Il recupero con il Como – match originariamente in calendario nella ventiquattresima giornata di Serie A, ma rinviato per via della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali andata in scena a San Siro – assume i contorni di una sfida cruciale per il Milan di Massimiliano Allegri. Una sorta di ultima spiaggia per evitare di essere tagliati fuori dalla lotta scudetto – ormai di fatto circoscritta a due squadre – già a febbraio.

Con una partita in meno rispetto ai cugini, che sabato scorso si sono aggiudicati all’ultimo respiro un infuocatissimo Derby d’Italia al “Meazza” contro la Juventus, il Diavolo è in questo momento a -8 dalla vetta. Sorprendentemente sofferta ma di fondamentale importanza la vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro il fanalino di coda Pisa (1-2), ennesimo risultato utile consecutivo in campionato per la truppa guidata dal tecnico livornese, imbattuta addirittura dalla prima giornata. A decidere un incontro che nella ripresa si era complicato c’ha pensato Modric: a 40 anni suonati il fenomeno croato sta dimostrando che non è venuto in Serie A solo per svernare dopo le gloriose stagioni vissute a Madrid con il Real.

All’andata dominio Como ma tre punti ai rossoneri

A distanza di poco più di un mese dalla gara d’andata, Maignan e compagni affronteranno il Como di Cesc Fabregas: in riva al lago lo scorso 15 gennaio il Milan riuscì clamorosamente ad avere la meglio 3-1 sui lariani nonostante a dominare in lungo e in largo il match fossero stati gli uomini guidati dal tecnico catalano, fermati solo dalle strepitose parate del portiere francese. Il Como da allora ha preso a pallate Lazio e Torino ma la Coppa Italia – battute Fiorentina e Napoli, con tanto di storica semifinale conquistata – ha inevitabilmente tolto qualche energia.

In campionato i lariani hanno frenato, prima pareggiando 0-0 con un Atalanta in 10 uomini dai primi minuti di gioco e poi crollando con la stessa Fiorentina (1-2), capace di imbrigliare la squadra di Fabregas e di prendersi tre punti pesantissimi in ottica salvezza.

Il rallentamento ha avuto conseguenze: il Como è scivolato al settimo posto, scavalcato dalla Dea. Fabregas a San Siro dovrà fare a meno di Morata, ex del match, espulso contro i viola. Rispetto alla sfida con i gigliati, si rivedrà dal 1′ Diego Carlos in difesa, mentre Vojvoda potrebbe essere dirottato nel ruolo di esterno alto. Dall’altro lato Allegri non potrà disporre dello squalificato Rabiot, vero e proprio fattore all’andata. L’ex Juve sarà verosimilmente sostituito da Loftus-Cheek, che avrà il compito di fare legna e “proteggere” due giocatori più “leggeri” come Ricci e Modric. Davanti è improbabile che giochino insieme Leao e Pulisic, ancora non al meglio: si candida per una maglia da titolare Fullkrug, desideroso di riscattare la brutta prestazione di Pisa (il tedesco ha sbagliato un rigore).

Come vedere Milan-Como in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Como, in programma mercoledì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1X+Gol” è quotata a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.33 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Milan arriva a questa sfida con la pressione di chi non può sbagliare. L’Inter corre spedita e Allegri, aggrappandosi all’eterna classe di Modric, deve trovare il modo di blindare i tre punti nonostante le assenze. Il Como è la squadra che più ha impressionato per qualità di gioco, ma contro la Fiorentina i lariani sono apparsi poco lucidi, un po’ a corto di fiato. All’andata il Milan la spuntò con cinismo e grazie a un Maignan celestiale, ma la storia recente dice che il Como crea tanto e cerca sempre di dominare ogni match, a prescindere dall’avversario.

Senza Rabiot a fare da schermo, il centrocampo rossonero rischia di soffrire il palleggio dei lariani, ma la necessità di non perdere il treno scudetto dovrebbero spingere il Diavolo verso l’impresa. Sarà una partita intensa, con il Milan che proverà a gestire e il Como che, fedele al suo credo, proverà ad imporre il ritmo a San Siro. Il Milan è favorito dal fattore campo e dall’obbligo di vittoria, ma il Como ha dimostrato di poter segnare a chiunque (Lazio e Napoli sanno qualcosa). La difesa di Allegri, solitamente solida, potrebbe concedere una rete alla vivacità dei lariani. L’1X+Gol sembra essere la soluzione migliore.

Le probabili formazioni di Milan-Como

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Leao, Fullkrug.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Diego Carlos, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Il Como riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1