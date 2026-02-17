Pronostico Levante-Villarreal: blindato il terzo posto

Levante-Villarreal è un recupero della sedicesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni e pronostico

Questa partita è stata rinviata un po’ di tempo fa per delle condizioni climatiche che non hanno permesso alle due squadre di scendere in campo. Levante e Villarreal, in questa stagione, lottano per obiettivi diametralmente opposti.

I padroni di casa sono penultimi, a sette punti dalla salvezza. Un compito difficilissimo, un obiettivo che domenica dopo domenica va sfumando. Le qualità tecniche, d’altronde, sono quelle che sono. E quando in campo ci va una squadra che riesce a creare poco e che, soprattutto, prende tanti gol (parliamo della peggior difesa del campionato con 40 gol incassati) allora è normale dire che per il Levante, riuscire a prendersi la salvezza, è quasi un’utopia. Cosa che invece, dopo una stagione fino al momento esaltane, non lo è per il Villarreal, ma in questo caso parliamo della qualificazione alla prossima Champions League. Il sottomarino giallo, inoltre, deve rimediare alla sconfitta subita sul campo del Getafe che ha accorciato leggermente la classifica lì in alto. Al momento, la truppa allenata da Marcelino, è terza a pari punti con l’Atletico Madrid e con un Betis, in forma, che è a quattro lunghezze. Ovvio che questa diventa un’occasione enorme quasi per blindare una posizione che potrebbe valere la prossima massima manifestazione europea. E sappiamo come, gli introiti, per una squadra come questa, potrebbero essere davvero fondamentali.

Come vedere Levante-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Levante-Villarreal, gara valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 20.

Il pronostico

La vittoria del Villarreal, per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima, ci pare scontata. Colpaccio esterno e terzo posto in classifica quasi blindato per il sottomarino giallo.

Le probabili formazioni di Levante-Villarreal

LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Sanchez; Vencedor, Olasagasti; Tunde, Alvarez, Losada; Etta Yong.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza; Buchanan, Gueye, Parejo, Moleiro; Pepe, Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3