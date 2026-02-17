Pronostico Kups-Lech Poznan: la differenza è netta

Kups-Lech Poznan è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla

Alla sua prima partecipazione ad un girone unico di qualificazione europea, i padroni di casa del Kups si sono dimostrati una squadra tosta, visto che hanno collezionato una sola sconfitta in sei partite e quindi hanno staccato il pass grazie alla differenza reti. Ovvio che il cammino adesso si complica, visto che il Lech Poznan è una squadra che sa il fatto suo e che questo tipo di partite le sa giocare.

Ma non solo, gli ospiti hanno pure il terzo miglior attacco della manifestazione fino al momento – dopo un avvio deludente – con 12 gol segnati. Un cammino insomma importante, uno di quelli che lascia ben sperare per questo doppio turno. A favore della squadra ospite, inoltre, c’è anche il fatto che questo match verrà giocato in uno stadio diverso rispetto a quello nel quale il Kups gioca le sue partite interne. Un fattore, quello campo, che in questo caso salterà e questo è un aiuto sicuramente per le ambizioni degli ospiti.

Sarà la prima sfida tra queste due squadre e inoltre i padroni di casa nella propria storia non hanno mai battuto una formazione polacca. Non sarà nemmeno questo il caso, oggettivamente il Poznan è una squadra più forte e più pronta e metterà il passaggio del turno in discesa.

Come vedere Kups-Lech Poznan in diretta tv e in streaming

La sfida Kups-Lech Poznan, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lech Poznan è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.85 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La vittoria esterna è assai probabile in questa partita per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Ci aspettiamo un match con poche emozioni. Ma con un’affermazione del Poznan.

Le probabili formazioni di Kups-Lech Poznan

KUPS (4-3-3): Kreidl; Armah, Lotjonen, Hamalainen, Tikkanen; Ruoppi, Gasc, Kujasalo; Savolilanen, Lueye-Lutumba, Pennanen.

LECH POZNAN (4-4-2): Mrozek; Douglas, Milic, Gurgul; Gumny, Pereira, Thordarson, Kozubal, Bengtsson; Ishak, Jagiello.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2