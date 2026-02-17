Pronostico Kups-Lech Poznan: la differenza è netta

Kups-Lech Poznan è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla
Alla sua prima partecipazione ad un girone unico di qualificazione europea, i padroni di casa del Kups si sono dimostrati una squadra tosta, visto che hanno collezionato una sola sconfitta in sei partite e quindi hanno staccato il pass grazie alla differenza reti. Ovvio che il cammino adesso si complica, visto che il Lech Poznan è una squadra che sa il fatto suo e che questo tipo di partite le sa giocare.
Ma non solo, gli ospiti hanno pure il terzo miglior attacco della manifestazione fino al momento – dopo un avvio deludente – con 12 gol segnati. Un cammino insomma importante, uno di quelli che lascia ben sperare per questo doppio turno. A favore della squadra ospite, inoltre, c’è anche il fatto che questo match verrà giocato in uno stadio diverso rispetto a quello nel quale il Kups gioca le sue partite interne. Un fattore, quello campo, che in questo caso salterà e questo è un aiuto sicuramente per le ambizioni degli ospiti.
Sarà la prima sfida tra queste due squadre e inoltre i padroni di casa nella propria storia non hanno mai battuto una formazione polacca. Non sarà nemmeno questo il caso, oggettivamente il Poznan è una squadra più forte e più pronta e metterà il passaggio del turno in discesa.
Come vedere Kups-Lech Poznan in diretta tv e in streaming
La sfida Kups-Lech Poznan, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Lech Poznan è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.85 su GoldBet e Lottomatica.
Il pronostico
La vittoria esterna è assai probabile in questa partita per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Ci aspettiamo un match con poche emozioni. Ma con un’affermazione del Poznan.
Le probabili formazioni di Kups-Lech Poznan
KUPS (4-3-3): Kreidl; Armah, Lotjonen, Hamalainen, Tikkanen; Ruoppi, Gasc, Kujasalo; Savolilanen, Lueye-Lutumba, Pennanen.
LECH POZNAN (4-4-2): Mrozek; Douglas, Milic, Gurgul; Gumny, Pereira, Thordarson, Kozubal, Bengtsson; Ishak, Jagiello.