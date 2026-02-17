Pronostico Drita-Celje: il sogno si chiude qui

Drita-Celje è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla

Nonostante le ultime due sconfitte per tre a zero nella prima fase di questa Conference League, il Drita è stata la prima squadra kosovara della storia a raggiungere la fase a eliminazione diretta di una competizione Uefa. Un traguardo già importante, ma il sogno è destinato a chiudersi in questo turno.

Dopo aver vinto le prime tre partite del girone unico, il Celje, che sembrava quindi destinato ad evitare gli spareggi, non è riuscito a chiudere tra le prime otto. Quindi adesso si ritrova con la necessità di giocare altri due match per staccare pass. Il sorteggio è stato sicuramente benevolo per la compagine slovena – che lo scorso anno aveva messo in leggera difficoltà anche la Fiorentina – quindi le possibilità di andare avanti in questa manifestazione sono davvero altissime. Magari, visto anche il momento ospite (una sola sconfitta nelle ultime cinque partite, il ruolino comunque è identico dei padroni di casa), ci sarà anche la forza di chiudere il discorso qualificazione nella gara d’andata. Di certo, una vittoria, come pronosticabile, metterebbe il cammino in discesa.

E a differenza di quanto successo in 4 delle ultime sei partite del Drita – finite con meno di tre reti complessive – stavolta il match un Over 2,5 lo potrebbe regalare serenamente. Sì, la sensazione è che tutto possa andare verso questo direzione. Con vittoria ospite annessa, ovviamente.

Come vedere Drita-Celje in diretta tv e in streaming

La sfida Drita-Celje, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Celje, nelle ultime quattro partite giocate, ha sempre subito gol. E il Drita, nelle ultime cinque, ha sempre trovato la via della rete. Quindi, oltre la vittoria ospite, che ci pare possa arrivare senza particolari problemi, ci aspettiamo una sfida da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Drita-Celje

DRITA (5-2-3): Behluli; Krasniqi, Bejtulai, Pellumbi, Ovouka, Morina; Mustafa, Dabiqaj; Krasniqi, Manaj, Ajzeraj.

CELJE (4-3-3): Leban; Juanjo Nieto, Vodeb, Tutyskinas, Bejger; Vidovic, Seslar, Kvesic; Kucys, Iosifov, Avdyli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3