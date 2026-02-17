Pronostico Bodø/Glimt-Inter: quante trappole nel gelo norvegese

Bodø/Glimt-Inter è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dalla bufera del derby d’Italia a quella del circolo polare artico. E se per quanto riguarda il rocambolesco 3-2 con la Juve di sabato scorso è solo una metafora, in Norvegia l’Inter rischia di trovare una tormenta vera e propria, dal momento che fino a 48 ore dall’inizio della partita, valida per l’andata dello spareggio di accesso agli ottavi di Champions League, su Bodo la neve non smette di cadere. Tante, dunque, le insidie per i nerazzurri, in una trasferta mai facila da affrontare, sia per le condizioni climatiche proibitive sia per l’incognita del campo sintetico, che da queste parti ha mietuto vittime eccellenti.

Nella coppa dalle grandi orecchie la squadra di Cristian Chivu si ritrova a dover fare i playoff nonostante una strepitosa prima parte di League Phase.

Quando però il livello si è alzato esponenzialmente (Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal) i vicecampioni d’Europa hanno un po’ deluso le aspettative. E la vittoria di Dortmund nell’ultima giornata della fase a girone unico non è bastata per rientrare tra le prime otto. Per andare agli ottavi, dunque, la Beneamata dovrà superare l’ostacolo scandinavo. Fondamentale evitare la sconfitta all’andata per poi chiudere i conti a San Siro: non sarà affatto semplice a distanza di soli quattro giorni da un match dispendioso come quello coi bianconeri, caratterizzato dalle infinite polemiche per il grave errore dell’arbitro La Penna, che a fine primo tempo ha espulso Kalulu per doppio giallo (era chiara simulazione di Bastoni) condizionando di fatto la gara, decisa al minuto 90 da un gol di Zielinski.

Una vittoria che in ogni caso ha spedito l’Inter a +8 sulla seconda, il Milan, che contemporaneamente alla sfida tra i nerazzurri ed il Bodo, recupererà il match con il Como.

Bodo, solo due match ufficiali nel 2026

Il campionato norvegese invece inizierà soltanto a marzo e nel 2026 gli unici incontri ufficiali giocati dal Bodo/Glimt sono stati quelli di Champions League con Manchester City e Atletico Madrid, incredibilmente vinti entrambi dalla truppa di Kjetil Knutsen, ormai una realtà consolidata del calcio europeo, in crescita stagione dopo stagione.

I gialloneri, alla loro prima partecipazione alla manifestazione più prestigiosa del continente, sono riusciti a qualificarsi per i playoff proprio grazie ad un’ultima parte di League Phase da sogno. Dopo tre sconfitte e tre pareggi, i successi di gennaio su Cityzens e Colchoneros hanno mandato in estasi Hauge e compagni, che ora avranno l’opportunità di affrontare l’Inter senza niente da perdere. Oltre contare sulle peculiarità del sintetico, Knutsen può dare fastidio ai nerazzurri con il suo calcio fatto di palleggio, organizzazione tattica e soprattutto pressing offensivo.

Il tecnico del Bodo, peraltro, avrà tutta la rosa a disposizione: Chivu dovrà fare attenzione all’ex Milan, autore di 4 gol in Champions League, ma anche al centravanti Hogh, a quota 3 reti. Nell’Inter l’unico indisponibile è Dumfries. Molto probabilmente Calhanoglu e Mkhitaryan partiranno dalla panchina: in vantaggio sia Zielinski che Sucic. A destra fiducia a Luis Henrique.

Come vedere Bodø/Glimt-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Bodø/Glimt-Inter è in programma mercoledì alle 21:00 all’Aspmyra Stadium di Bodo, in Norvegia. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su sedici gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

Il pronostico

Nessuna formalità. La trasferta norvegese è una trappola di ghiaccio che nasconde insidie tecniche e ambientali. Il campo sintetico e le temperature polari sono variabili che spesso livellano i valori in campo.

L’Inter arriva col morale a mille per la fuga scudetto consolidata nel derby d’Italia, ma con le tossine di una battaglia nervosa che ha lasciato strascichi polemici. Chivu sa che non può sottovalutare una squadra che ha da poco battuto Guardiola e Simeone, ed è consapevole del fatto che debba gestire le rotazioni. Il Bodø di Knutsen è una squadra “senza respiro”, che aggredisce alta e non ha paura di palleggiare in faccia ai colossi europei. Se i nerazzurri riusciranno a reggere l’urto fisico nei primi minuti, la superiorità tecnica emergerà. Optiamo ad ogni modo per il segno Gol. Le condizioni del campo e il pressing asfissiante dei norvegesi indurranno a qualche errore difensivo, anche se l’Inter ha troppa qualità davanti per restare a secco. I meneghini non hanno mai perso nelle quattro partite Uefa giocate con squadre norvegesi e pure stavolta dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Bodø/Glimt-Inter

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2