Pronostico Wolverhampton-Arsenal: c’è la combo da sfruttare

Wolverhampton-Arsenal è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Questo anticipo della trentunesima giornata di Premier League è un’occasione assai importante per l’Arsenal di Arteta contro l’ultima della classe che non ha più nemmeno la speranza della salvezza. La squadra ospite vuole cogliere il massimo.

E lo farà, e non staremo qui a sciorinare quelli che sono i numeri dei Gunners ma ci soffermiamo, soprattutto, su quello che è il rendimento interno dei Wolves. Nel corso della stagione hanno vinto solamente una volta in casa e tra le mura amiche hanno conquistato solamente cinque punti, peggio di loro non ha fatto nessuno. Se poi allarghiamo lo sguardo ai numeri in generale parliamo del peggior attacco del campionato con solamente sedici gol fatti e quasi della peggior difesa con 48 reti subite. Ovvio che contro la truppa che ha preso solamente 18 gol in stagione (la migliore di tutta la Premier) pensare solamente che i padroni di casa possano riuscire a segnare ci pare complicato, nonostante nell’ultimo periodo l’Arsenal qualche crepa difensiva, dovuta soprattutto ad una mancanza di attenzione in generale, l’abbia dimostrata.

Ci pare evidente, quindi, che la partita sarà realmente indirizzata sin dal suo principio. Arteta non vuole sbagliare e non lo farà, oggettivamente pensare di non prendersi l’intero malloppo in questa gara ci pare esagerato. Molto esagerato.