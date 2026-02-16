Pronostico Monaco-PSG: sarà la sesta volta di fila

Monaco-PSG è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico

Evidente che i pensieri del PSG, nell’impegno di venerdì scorso in campionato – la sconfitta sul campo del Rennes che ha riconsegnato la testa della classifica della Ligue 1 al Lens – erano tutti rivolti a questo derby.

Così com’è successo lo scorso anno, corsi e ricorsi storico, la squadra di Luis Enrique dovrà affrontare una formazione che gioca in Francia negli spareggi. Chissà, magari è un segnale di quello che potrebbe succedere anche se, c’è da dirlo, quest’anno almeno fino al momento il PSG non è lo stesso dello scorso anno e inoltre ha già perso in campionato sul campo dei monegaschi. Non è insomma una partita da prendere sottogamba. Certo, in tre delle ultime sei occasioni, i parigini quando hanno affrontato il Monaco (tornato alla vittoria in campionato lo scorso venerdì) hanno segnato durante i 90minuti almeno quattro gol. Segno evidente dello strapotere, ma non che ci fosse questa conferma. In ogni caso, è sembrato chiaro a tutti sin dall’inizio della stagione quale sarebbe stato l’obiettivo reale del PSG: quello di difendere la coppa dalle grandi orecchie conquistata a Monaco di Baviera.

La sensazione è che il discorso qualificazione si possa chiudere in questa partita, perché ci pare assai probabile possa arrivare un’affermazione esterna in questo spareggio. In tutte le zone del campo il PSG è superiore. E, tra le altre cose, nelle gare andata e ritorno, quindi da dentro o fuori, il Monaco nelle ultime cinque occasioni ha sempre perso. Crediamo succederà per la sesta vola di fila.

Come vedere Monaco-PSG in diretta tv e in streaming