Pronostico Monaco-PSG: sarà la sesta volta di fila

di

Monaco-PSG è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico 

Evidente che i pensieri del PSG, nell’impegno di venerdì scorso in campionato – la sconfitta sul campo del Rennes che ha riconsegnato la testa della classifica della Ligue 1 al Lens – erano tutti rivolti a questo derby.

Pronostico Monaco-PSG
Pronostico Monaco-PSG: sarà la sesta volta di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Così com’è successo lo scorso anno, corsi e ricorsi storico, la squadra di Luis Enrique dovrà affrontare una formazione che gioca in Francia negli spareggi. Chissà, magari è un segnale di quello che potrebbe succedere anche se, c’è da dirlo, quest’anno almeno fino al momento il PSG non è lo stesso dello scorso anno e inoltre ha già perso in campionato sul campo dei monegaschi. Non è insomma una partita da prendere sottogamba. Certo, in tre delle ultime sei occasioni, i parigini quando hanno affrontato il Monaco (tornato alla vittoria in campionato lo scorso venerdì) hanno segnato durante i 90minuti almeno quattro gol. Segno evidente dello strapotere, ma non che ci fosse questa conferma. In ogni caso, è sembrato chiaro a tutti sin dall’inizio della stagione quale sarebbe stato l’obiettivo reale del PSG: quello di difendere la coppa dalle grandi orecchie conquistata a Monaco di Baviera.

La sensazione è che il discorso qualificazione si possa chiudere in questa partita, perché ci pare assai probabile possa arrivare un’affermazione esterna in questo spareggio. In tutte le zone del campo il PSG è superiore. E, tra le altre cose, nelle gare andata e ritorno, quindi da dentro o fuori, il Monaco nelle ultime cinque occasioni ha sempre perso. Crediamo succederà per la sesta vola di fila. 

Come vedere Monaco-PSG in diretta tv e in streaming

Come vedere Monaco-PSG
Come vedere Monaco-PSG in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Monaco-PSG è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del PSG è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica. 

  • Maggiori informazioni sui bonus

    Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Non riusciamo in nessun modo, nonostante le ultime uscite, a mettere in discussione la vittoria del PSG. Una gara da almeno tre reti complessive. E derby in cassaforte con annessa qualificazione agli ottavi di finale. Il ritorno sarà una passerella.

Le probabili formazioni di Monaco-PSG

MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Coulibaly; Fati, Golovin, Adingra; Balogun.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Maequinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3
Gestione cookie