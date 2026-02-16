Pronostico Monaco-PSG: sarà la sesta volta di fila

Monaco-PSG è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico
Evidente che i pensieri del PSG, nell’impegno di venerdì scorso in campionato – la sconfitta sul campo del Rennes che ha riconsegnato la testa della classifica della Ligue 1 al Lens – erano tutti rivolti a questo derby.
Così com’è successo lo scorso anno, corsi e ricorsi storico, la squadra di Luis Enrique dovrà affrontare una formazione che gioca in Francia negli spareggi. Chissà, magari è un segnale di quello che potrebbe succedere anche se, c’è da dirlo, quest’anno almeno fino al momento il PSG non è lo stesso dello scorso anno e inoltre ha già perso in campionato sul campo dei monegaschi. Non è insomma una partita da prendere sottogamba. Certo, in tre delle ultime sei occasioni, i parigini quando hanno affrontato il Monaco (tornato alla vittoria in campionato lo scorso venerdì) hanno segnato durante i 90minuti almeno quattro gol. Segno evidente dello strapotere, ma non che ci fosse questa conferma. In ogni caso, è sembrato chiaro a tutti sin dall’inizio della stagione quale sarebbe stato l’obiettivo reale del PSG: quello di difendere la coppa dalle grandi orecchie conquistata a Monaco di Baviera.
La sensazione è che il discorso qualificazione si possa chiudere in questa partita, perché ci pare assai probabile possa arrivare un’affermazione esterna in questo spareggio. In tutte le zone del campo il PSG è superiore. E, tra le altre cose, nelle gare andata e ritorno, quindi da dentro o fuori, il Monaco nelle ultime cinque occasioni ha sempre perso. Crediamo succederà per la sesta vola di fila.
Come vedere Monaco-PSG in diretta tv e in streaming
La sfida Monaco-PSG è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del PSG è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Non riusciamo in nessun modo, nonostante le ultime uscite, a mettere in discussione la vittoria del PSG. Una gara da almeno tre reti complessive. E derby in cassaforte con annessa qualificazione agli ottavi di finale. Il ritorno sarà una passerella.
Le probabili formazioni di Monaco-PSG
MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Coulibaly; Fati, Golovin, Adingra; Balogun.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Maequinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.