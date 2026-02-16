Pronostico Macclesfield-Brentford: tutto sereno per gli ospiti

Macclesfield-Brentford è una partita dei sedicesimi di finale di Fa Cup: pronostico, formazioni e dove vederla

Vero è che la Fa Cup molto spesso dà grandi sorprese. Ma è altrettanto vero che il Brentford, in questa sfida valida per i sedicesimi di finale di questa manifestazione, non è che possa avere tutti questi problemi. Motivo semplice, parliamo di un match contro una squadra che gioca nella League Nord dell’Inghilterra e che occupa, tra le altre cose, anche una posizione di metà classifica.

I tre risultati utili di fila piazzati nel corso delle settimane – c’è anche il pareggio contro l’Arsenal – ha permesso al Brentford di ritrovare delle certezze che sembravano perse ad un certo punto della stagione. E invece adesso gira tutto nel migliore dei modi e non vediamo come possa, questa squadra, non costruire una vittoria importante che avvicinerebbe un trofeo. Il tempo dei sogni in Fa Cup – una manifestazione alla quale tengono tutti al di là della Manica – è finito. E non c’è nessun sentore che possa esserci in questo lunedì la classica magia. Negli anni le cose sono cambiate in tutti i sensi e tra il 2007 e il 2009, sempre nei campionati minori, ci sono quattro precedenti che dicono due vittorie a testa. Adesso per il Brentford, cresciuto tantissimo a differenza di quanto hanno fatto i padroni di casa, è il momento anche di spaccare questo calcolo.

Come vedere Macclesfield-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida Macclesfield-Brentford è in programma lunedì alle 20:45. I match più importanti sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A e alla Liga ha acquisito anche i diritti della coppa nazionale inglese. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Brentford è quotata 1.18 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.90 su Lottomatica.

Il pronostico

La vittoria sarà esterna, e il Brentford, questa partita, per evitare ogni pericolo, la potrebbe sbloccare già nella prima parte. Ci aspettiamo una gara semplice per la formazione di Premier League dentro un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Macclesfield-Brentford

MACCLESFIELD (4-4-2): Dearnley; Fensome, Menayese, Heathcote, Lacey; Edmondson, Dawson, Kay, Duffy; Buckley-Ricketts, Bughail-Mellor.

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Pinnock, Collins, Hickey; Yarmolyuk, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Lewis-Potter; Thiago.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3