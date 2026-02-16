Pronostico Coventry-Middlesbrough: c’è una quota quasi sicura

Coventry-Middlesbrough è una partita trentaduesima giornata di Championship: formazioni e pronostico

La partita più attesa dell’anno, quella che può decidere la stagione. La seconda della classe, dietro due lunghezze, contro la prima. Anche se, i padroni di casa, non stanno vivendo un momento semplice. Quindi il Middlesbrough, la capolista, si presenta alla sfida che potrebbe regalare una mezza certezza sulla promozione, forte di cinque vittorie di fila. Un numero importante.

Il meglio del meglio quindi nella Serie B inglese. E soprattutto, l’occasione per gli ospiti, anche di prendersi una mezza rivincita rispetto alla gara d’andata, persa in casa anche in maniera inaspettata. Evidente che per il Middlesbrough un pareggio andrebbe più che bene e sarebbe accolto come una vittoria. Permetterebbe di rimanere in testa alla classifica con una gara in meno da giocare contro la squadra che fino al momento è stata una delle poche a tenere testa.

Se comunque il finale rimane complicato, c’è da dire che visti i numeri che queste due formazioni hanno collazionato fino al momento, si può azzardare a qualcosa di importante sotto l’aspetto dei gol. Sì, entrambe le squadre hanno segnato tantissimo nel corso dell’anno e hanno pure subito diverse reti che si potevano evitare. Evidente che una sfida da almeno un gol per squadra se non è assicurata poco ci manca.