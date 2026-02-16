Pronostico Coventry-Middlesbrough: c’è una quota quasi sicura

Coventry-Middlesbrough è una partita trentaduesima giornata di Championship: formazioni e pronostico
La partita più attesa dell’anno, quella che può decidere la stagione. La seconda della classe, dietro due lunghezze, contro la prima. Anche se, i padroni di casa, non stanno vivendo un momento semplice. Quindi il Middlesbrough, la capolista, si presenta alla sfida che potrebbe regalare una mezza certezza sulla promozione, forte di cinque vittorie di fila. Un numero importante.
Il meglio del meglio quindi nella Serie B inglese. E soprattutto, l’occasione per gli ospiti, anche di prendersi una mezza rivincita rispetto alla gara d’andata, persa in casa anche in maniera inaspettata. Evidente che per il Middlesbrough un pareggio andrebbe più che bene e sarebbe accolto come una vittoria. Permetterebbe di rimanere in testa alla classifica con una gara in meno da giocare contro la squadra che fino al momento è stata una delle poche a tenere testa.
Se comunque il finale rimane complicato, c’è da dire che visti i numeri che queste due formazioni hanno collazionato fino al momento, si può azzardare a qualcosa di importante sotto l’aspetto dei gol. Sì, entrambe le squadre hanno segnato tantissimo nel corso dell’anno e hanno pure subito diverse reti che si potevano evitare. Evidente che una sfida da almeno un gol per squadra se non è assicurata poco ci manca.
Come vedere Coventry-Middlesbrough in diretta tv e in streaming
La sfida Coventry-Middlesbrough è in programma lunedì alle 21. La Championship inglese non è possibile seguirla in Italia né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Quindi non ci sarà la possibilità di vederla in diretta.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.50 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.55 su Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
- Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Come detto prima il segno GOL ci pare quello che potrebbe realmente venire fuori. E la quota è abbastanza alta da poterla tenere in considerazione. E alla fine anche occhio al pareggio che gli ospiti accoglierebbero davvero volentieri.
Le probabili formazioni di Coventry-Middlesbrough
COVENTRY (4-2-3-1): Rushworth; Van Ewijk, Woolfenden, Latibeaudiere, Dasilva; Torp, Grimes; Sakamoto, Eccles, Esse; Wright.
MIDDLESBROUGH (4-4-2): Brynn; Brittain, Ayling, Malanda, Targett; Browne, Morris, Hackney, McGree; Whittaker, Conway.