Pronostico Benfica-Real Madrid: stavolta niente scherzi

Benfica-Real Madrid è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico
Il destino ha voluto, dopo il gol di Trubin al minuto 98 che ha permesso al Benfica di vincere 4-2 e di volare agli spareggi, di regalare a Mourinho di nuovo una gara contro il Real Madrid. Ma stavolta scherzi non ce ne saranno.
Sì, è vero: sappiamo benissimo come lo Special One riesca a preparare questo tipo di match nel migliore dei modi e dare ai suoi giocatori in qualunque caso delle motivazioni extra. Ma il Real Madrid si presenterà, ovviamente, con uno spirito di diverso rispetto all’ultima gara della League Phase. Non si possono fare gli stessi errori e soprattutto non sono concessi passi falsi, Arbeloa questo lo sa bene e quindi anche sotto l’atteggiamento tattico preparerà questa partita sulla base del doppio confronto. Il momento è decisamente positivo per entrambe che si presentano alla sfida di martedì sera dopo tre risultati utili, ma le qualità che possono mandare in campo i madrileni sono davvero inarrivabili.
E poi c’è anche quella sana voglia di rivincita dopo la sconfitta di fine gennaio che ha messo a nudo delle problematiche che l’allenatore che ha preso il posto di Xabi Alonso sta cercando di risolvere. Stavolta, insomma, sarà una partita lineare. E questo vuole dire, almeno quando gioca il Real Madrid, che proprio i Blancos si prenderanno la vittoria.
Come vedere Benfica-Real Madrid in diretta tv e in streaming
La sfida Benfica-Real Madrid è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Rimane, nonostante il pronostico penda dalle parte ospite, una sfida da almeno un gol per squadra e su questo non ci sono discussioni. Ma stavolta, a differenza di quanto successo venti giorni fa, sarà il Real a portare a casa la vittoria. Che vorrà dire mettere una seria ipoteca al passaggio del turno.
Le probabili formazioni di Benfica-Real Madrid
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Araujo, Silva, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjenderup; Pavlidis.
REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Guler, Tchouameni, Camavinga; Mbappé, Vinicius.