Pronostico Benfica-Real Madrid: stavolta niente scherzi

Benfica-Real Madrid è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico

Il destino ha voluto, dopo il gol di Trubin al minuto 98 che ha permesso al Benfica di vincere 4-2 e di volare agli spareggi, di regalare a Mourinho di nuovo una gara contro il Real Madrid. Ma stavolta scherzi non ce ne saranno.

Sì, è vero: sappiamo benissimo come lo Special One riesca a preparare questo tipo di match nel migliore dei modi e dare ai suoi giocatori in qualunque caso delle motivazioni extra. Ma il Real Madrid si presenterà, ovviamente, con uno spirito di diverso rispetto all’ultima gara della League Phase. Non si possono fare gli stessi errori e soprattutto non sono concessi passi falsi, Arbeloa questo lo sa bene e quindi anche sotto l’atteggiamento tattico preparerà questa partita sulla base del doppio confronto. Il momento è decisamente positivo per entrambe che si presentano alla sfida di martedì sera dopo tre risultati utili, ma le qualità che possono mandare in campo i madrileni sono davvero inarrivabili.

E poi c’è anche quella sana voglia di rivincita dopo la sconfitta di fine gennaio che ha messo a nudo delle problematiche che l’allenatore che ha preso il posto di Xabi Alonso sta cercando di risolvere. Stavolta, insomma, sarà una partita lineare. E questo vuole dire, almeno quando gioca il Real Madrid, che proprio i Blancos si prenderanno la vittoria.

