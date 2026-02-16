Pronostici Monaco-PSG: marcatore e tiri in porta

Pronostici Monaco-PSG, ancora una volta un derby per la squadra parigina. Che dopo la sconfitta in campionato vuole chiudere i giochi

I più attenti, ma anche i più scaramantici, appena hanno visto che lo spareggio per gli ottavi di finale di Champions League ha regalato un altro derby al PSG, hanno capito che questa squadra ha di nuovo grosse possibilità di arrivare in fondo.

Non solo per quello che è un ricorso storico della passata stagione, ma anche perché, questo turno, come successo più o meno un anno fa, i parigini lo dovrebbero superare senza problemi. Anche in campionato, perdendo venerdì scorso, hanno messo in evidenza il fatto di pensare solo a questa partita. E un Monaco, che è tornato alla vittoria dopo tantissimo tempo, non sembra proprio avere la forza per riuscire in quella che sarebbe una vera e propria impresa. Andiamo, quindi, a vedere chi sono i possibili marcatori.

Pronostici Monaco-Psg, le nostre scelte

In una stagione come questa, è normale pensare che ad un certo punto i campioni debbano fare la differenza. E nel PSG non dobbiamo dimenticare che attualmente in rosa c’è il pallone d’oro in carica, quel Dembele che quando sta bene diventa devastante. Non si è mai tirato indietro nei match che lo scorso anno valevano qualcosa e non lo farà nemmeno nella serata di martedì. Da lui ci aspettiamo almeno un gol. Sicuro.

Questione tiri in porta: nel PSG dobbiamo tenere in considerazione, per forza, anche Kvara. L’ex Napoli ha qualità indescrivibili e vede anche la porta. Non una, ma almeno due conclusioni dentro i pali per il georgiano, contro una difesa tutt’altro che granitica, si possono tranquillamente pronosticare. In casa Monaco, invece, tutto porta a Golovin, che è quell’uomo che, agendo dietro l’unica punta, riesce molto spesso a trovare lo spazio per trovare almeno una conclusione. Occhio anche ad Hakimi.

Ricapitolando, infine: Dembele marcatore plus, Kvara over 1,5 tiri in porta plus, Hakimi over 0,5 tiri in porta plus e Golovin over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 10,36 volte la posta.