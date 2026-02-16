Pronostici Girona-Barcellona: marcatore e tiri in porta

Girona-Barcellona, i pronostici del match: le chiavi di lettura in ottica player building

Reduce dal rovinoso tonfo in Copa del Rey contro l’Atletico Madrid, il Barcellona di Flick è chiamato a ritrovare immediatamente la rotta per rispondere al Real e riappropriarsi della vetta della classifica. In terra aragonese, però, i blaugrana affronteranno un Girona alla famelica caccia di punti che sarebbero di vitale importanza per la propria classifica.

Spesso decisivo, l’approccio al match delle due squadre questa sera sarà assolutamente determinante. Con tante frecce nella propria faretra da scoccare, i catalani possono far male soprattutto con Ferran Torres. Esaltante nei suoi inserimenti a fari spenti, il jolly di Flick ha già messo a segno dodici reti in Liga dimostrando un feeling con il gol importante: l’occasione di ripetersi anche questa sera è ghiotta.

Con l’Over 1,5 tiri in porta di Lewandowski che contempera l’esigenza dell’attaccante polacco di ritrovare la rotta per il bottino grosso, stuzzica anche l’opzione Lamine Yamal Assist o Ammonito Plus: per non essere obbligati a vagliare un sistema, il consiglio in questione punta soprattutto sulla capacità del fuoriclasse del Barça di servire i compagni in maniera vincente, come mostrano gli otto assist stagionali.

Infine, con il Girona verosimilmente chiuso nella propria metà campo alla ricerca di spazio di attaccare in contropiede, Gil potrebbe rivelarsi uno dei calciatori più ispirati tra le file dei padroni di casa: un suo tiro in porta è da mettere nel carrello.

Ferran Torres marcatore plus; Lewandowski Over 1,5 tiri in porta plus; Yamal Assist o Ammonito Plus e Gil Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 10,93 su Goldbet.