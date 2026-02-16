Pronostici Galatasaray-Juventus, marcatore e tiri in porta

Pronostici Galatasaray-Juventus, in una gara che si preannuncia caldissima ecco il nostro marcatore e i tiri in porta

Non sarà semplice per la Juventus riuscire ad avere la meglio sul campo del Galatasaray. Anche i precedenti non sono dei migliori. Ma non c’era mai Spalletti in panchina che, da quando si è seduto alla guida dei bianconeri, ha dato un atteggiamento diverso alla sua squadra.

La furia venuta fuori dopo la sconfitta contro l’Inter crediamo possa essere qualcosa di unico, dentro i piemontesi, da sfruttare. Quindi, in generale – anche per via delle qualità tecniche che ci sono – crediamo che la Juve sia leggermente avanti e poi, per quelli che sono i numeri offensivi, crediamo che almeno una rete la possa trovare. Andiamo, quindi, a vedere insieme quali sono gli uomini che si potrebbero rivelare decisivi nel corso di questa partita.

Pronostici Galatasaray-Juventus, ecco le nostre scelte

Sicuramente avrà voglia di fare bella figura. Sicuramente avrà tutta l’intenzione di essere un profeta in Patria. Yildiz è sicuramente l’uomo migliore dei bianconeri e ancora, dopo la firma sul rinnovo contrattuale fino al 2030, non ha bagnato con una rete questo traguardo. L’occasione è ghiotta, anche per mettersi sulle spalle i compagni che pendono da lui in diverse situazioni. Tra tutti gli uomini offensivi dei bianconeri è quello che ha le maggiori possibilità di trovare la via del gol. E anche noi, come i suoi compagni, ci affidiamo a lui.

Questione tiratori in porta, invece: McKennie sta dimostrando di essere un elemento insostituibile dentro la rosa di Spalletti. Dove lo metti gioca e lo fa bene. In questo ultimo periodo sta facendo la mezzapunta, e ha i tempi di inserimento giusti. Un giocatore che almeno una conclusione dentro lo specchio dei pali la dovrebbe trovare. Passando invece ai turchi padroni di casa è ovvio pensare a Osimhen, un allievo del tecnico di Certaldo. Soprattutto di testa, ma non solo, il nigeriano è sempre pericoloso. E sì, lo specchio dei pali lo troverà sicuro.

Quindi, andando a ricapitolare: Yildiz marcatore plus, Osimhen over 1,5 tiri in porta plus e McKennie over 0,5 tiri in porta plus. Al momento non ci sono quote per quanto riguarda i tiri in porta. Ma queste rimangono comunque le nostre scelte anche perché una rete del turco vale oltre 3 volte la posta, quindi la quota generale sarà sicuramente succulenta.