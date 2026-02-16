Pronostici Cagliari-Lecce: marcatore e tiri in porta

Cagliari-Lecce, il pronostico in ottica player building: dal marcatore ai tiratori da monitorare con attenzione

La venticinquesima giornata di Serie A si chiude con il confronto dell’Unipol Domus tra Cagliari e Lecce. Match di nevralgica importanza soprattutto per i salentini, la sfida in terra sarda calamita interessanti valutazioni anche in ottica player building.

Granitici tra le mura amiche, i rossoblu proveranno ad impostare la solita partita fatta di aggressività e rapidi guizzi. Volenterosa e mai doma, la compagine di Di Francesco si rende spesso protagonista di svarioni evidenti nella lettura di alcune situazioni di gioco. Scenario che, se capitalizzato a dovere, dovrebbe mettere il Cagliari nelle condizioni di fare la partita.

In ottica marcatore la scelta questa volta ricade su Kiliçsoy. Valore aggiunto dell’attacco di Pisacane, il neo acquisto dei sardi non ha affatto faticato ad inserirsi negli schemi di Pisacane, mostrando spirito di abnegazione e buone doti anche in termini di inventiva: un suo gol è da caldeggiare almeno in ottica quasi marcatore con sostituto.

Adopo e Palestra, invece, rappresentano due candidature intriganti come possibili tiratori: il jolly del Cagliari non è nuovo ad inserimenti con i tempi giusti (otto i tiri in porta in ventiquattro apparizioni) mentre l’esterno è in grado di far male grazie ad esplosività e forza fisica. Sull’altro versante, invece, piace l’Over 0.5 tiro in porta plus di Pierotti.

Kiliçsoy marcatore con sostituto; Adopo, Palestra e Pierotti Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 29.09 su Goldbet.