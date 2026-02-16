Pronostici Borussia Dortmund-Atalanta: marcatore e tiri in porta

Pronostici Borussia Dortmund-Atalanta, una gara complicata per la Dea: ecco gli uomini che si potrebbero rivelare decisivi

Sarà complicato, come vi abbiamo spiegato nel nostro post che analizza la partita, per l’Atalanta riuscire a uscire indenne da questo campo.

Il Borussia, dopo un’infinità di risultati positivi in casa, a dire il vero di vittorie, ci ha rimesso le penne contro l’Inter nell’ultimo turno della League Phase. Ma è stata una partita strana, con i nerazzurri di Milano che l’hanno aperta e chiusa nel finale. Torneranno i gialloneri, quindi, che conosciamo tutti. Quella squadra forte e che in cista del match di ritorno metterà la testa avanti e si giocherà il tutto per tutto a Bergamo. Quindi, è evidente, che in base a questi nostri pensieri chi segnerà e chi si potrebbe rivelare decisivo con i tiri in porta pensa verso i padroni di casa.

Pronostici Borussia Dortmund-Atalanta, le nostre scelte

Come marcatore non possiamo non scegliere Guirassy, l’elemento davvero di spicco del Borussia che ha una continuità davvero incredibile e non sembra avere proprio l’intenzione di fermarsi mai. Lo scorso anno, tra le altre cose, è stato pure il capocannoniere del torneo. Quindi è evidente che ci dobbiamo per forza affidare a lui in questo caso.

Per quanto riguarda i tiri in porta, dopo la buona prova a Roma contro la Lazio, Zalewski potrebbe avere una maglia da titolare, almeno queste sono le previsioni della vigilia. Parliamo di un giocatore tecnicamente valido e in grado, quasi sempre, di saltare il diretto avversario. Sia da esterno, o da mezzapunta, una conclusione dentro lo specchio della porta dovrebbe riuscire a trovarla. Tornerà, infine, anche Scamacca sulla prima linea della Dea. E lo sappiamo che di testa, soprattutto, è sempre pericoloso. Anche da lui una conclusione dentro i pali ce la possiamo serenamente aspettare. Anche dalla distanza, invece, una conclusione di Bellingham ci sta tutta.

Quindi, andando a ricapitolare: Guirassy marcatore plus, Zalewski over 0,5 tiri in porta plus, Bellingham over 0,5 tiri in porta plus e Scamacca over 0,5 tiri in porta plus, su Goldbet hanno un valore di 6,32 volte la posta.