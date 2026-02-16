Pronostici Benfica-Real Madrid: marcatore e tiri in porta

Pronostici Benfica-Real Madrid: i Blancos sono chiamati alla rivincita dopo la sconfitta della fine di gennaio. Le nostre scelte

Abbiamo tutti in mente il gol di Trubin, all’ultimo minuto, che ha permesso al Benfica di Mourinho di strappare il pass per questi playoff. Una partita, sempre contro il Real Madrid, totalmente diversa, comunque, da quella che potremmo vedere nella serata di martedì. Sì, vedremo un match di un altro livello, soprattutto per quanto riguarda la formazione ospite.

Avrà un paio di assenze importanti il Real. Una su tutte quella di Bellingham, ai box per un fastidio ai flessori. Un giocatore determinante, lo sappiamo. Ma lì davanti, Arbeloa, ha comunque degli uomini in grado, in ogni momento del match, di fare decisamente la differenza. Ora, tenendo presente che ci aspettiamo, quindi, un Real totalmente diverso da quello visto qualche settimana fa, andiamo a vedere insieme le nostre scelte per questa partita.

Pronostici Benfica-Real Madrid, le nostre scelte

Impossibile non inserire Mbappé nei pronostici per il marcatore. Il francese sta vivendo una stagione assurda sotto l’aspetto realizzativo, in pratica il Real parte sempre con un gol di vantaggio. E allora, in una gara del genere, nella quale serve la formazione migliore, non possiamo davvero non metterlo come possibile marcatore.

Insieme a lui ci aspettiamo almeno una conclusione dentro lo specchio della porta da Vinicius. Sì, a differenza del compagno di reparto un po’ di difficoltà ce le ha avute. Ma crediamo che in gare del genere si possa esaltare. E poi un tiro nello specchio un calciatore della sua qualità lo può trovare sempre. Passando invece il casa Benfica, in questa stagione il Real ha mostrato di avere importanti problemi sulle corsi esterne. A destra giocherà Alexander–Arnold (anche lui almeno un tiro in porta) che quando deve difendere lo fa con meno capacità. E da quel lato, occhio a Schjelderup, un giocatore che ha fatto doppietta a fine gennaio e che per questo motivo si è meritato anche il rinnovo contrattuale.

Insomma, ricapitolando: Mbappé marcatore plus, Vinicius over 0,5 tiri in porta, Alexander-Arnold over 0,5 tiri in porta e Schjelderup over 0,5 tiri in porta, su GoldBet hanno un valore di 8,51 volte la posta.