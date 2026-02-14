Pronostico Torino-Bologna: termina la striscia negativa

Torino-Bologna è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La stagione del Bologna rischia di scivolare nell’anonimato dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, avvenuta giovedì scorso al termine della sfida con la Lazio, decisa dai calci di rigore. I detentori non potranno “difendere” il trofeo conquistato lo scorso anno: a condannare i felsinei gli errori dal dischetto di Ferguson e Orsolini, protagonisti in negativo dell’amara notte del “Dall’Ara”. Prosegue dunque la crisi della squadra di Vincenzo Italiano, irriconoscibile da un paio di mesi a questa parte. Da novembre, infatti, il Bologna ha ottenuto solamente una vittoria in campionato, deragliando con enorme anticipo dalla corsa per un posto nelle prossime coppe europee e gettando alle ortiche un avvio di stagione promettente.

La sensazione è che ai rossoblù ora resti solamente l’Europa League: nella prossima settimana il primo round del playoff con il Brann (andata in Norvegia, ritorno nel capoluogo emiliano). Gli uomini di Italiano però hanno bisogno di ritrovare fiducia e autostima, altrimenti non sarà semplice neppure superare quegli ostacoli all’apparenza meno insormontabili.

Per salire sull’aereo per la Scandinavia con un umore diverso, il Bologna deve obbligatoriamente interrompere la striscia negativa in Serie A: contro Fiorentina, Genoa, Milan e Parma gli emiliani sono rimasti a mani vuote (senza segnare gol nelle ultime due).

La timida ripresa dei granata

Skorupski e compagni dall’altro lato del campo troveranno un Torino che ha mostrato dei timidi segnali dopo la debacle di Como (6-0) che qualche settimana fa aveva fatto seriamente vacillare la panchina di Marco Baroni. I granata, pur senza brillare, hanno prima scongiurato il pericolo di essere coinvolti nella lotta per non retrocedere battendo 1-0 il Lecce e poi sono riusciti ad evitare un ko che sembrava ormai inevitabile a Firenze, riacciuffando i viola all’ultimo respiro con un colpo di testa di Maripan da calcio piazzato (2-2).

I problemi, tuttavia, permangono: continua a preoccupare la scarsa efficacia del Torino in fase di non possesso palla, visto che anche a Firenze la difesa si è rivelata molto fragile (con 42 gol subiti è la più battuta del torneo).

In ogni caso, Baroni contro il Bologna potrà contare sulla qualità di Prati e Vlasic, assenti con la Fiorentina, e Simeone partirà dal 1′ accanto ad Adams. Ismajli dovrebbe accomodarsi almeno in panchina, mentre Obrador, arrivato nel mercato di gennaio, si ferma per almeno venti giorni. Solite rotazioni invece per Italiano: Orsolini verso una nuova esclusione, il tridente d’attacco sarà verosimilmente composto da Bernardeschi, Dallinga e Rowe.

Come vedere Torino-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Bologna è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bologna, ancora scosso dall’eliminazione in Coppa Italia e con la testa forse già allo spareggio di Europa League contro i norvegesi del Brann, deve reagire a un crollo verticale che l’ha visto perdere 8 delle ultime 12 partite. Il Torino, dal canto suo, ha rialzato la testa con il pari strappato nel recupero a Firenze, ma continua a mostrare una fragilità difensiva preoccupante. Le statistiche parlano chiaro: sono due formazioni che subiscono tanto ma che sanno anche colpire negli spazi aperti. Con la difesa più battuta del torneo (Torino) che affronta la squadra che ha subito più gol da dicembre a oggi (Bologna), la giocata più logica è che entrambe vadano a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Torino-Bologna

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Bernardeschi, Dallinga, Rowe.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1