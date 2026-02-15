Pronostico Parma-Verona: speranze definitivamente affossate

Parma-Verona è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Profuma di salvezza la vittoria ottenuta dal Parma all’ultimo respiro una settimana fa nel derby emiliano con il Bologna. Un successo arrivato sull’unico tiro in porta (0-1, Ordonez al minuto 94), all’interno di un match in cui gli uomini di Carlos Cuesta si sono preoccupati quasi esclusivamente di contenere i felsinei, non presentandosi quasi mai davanti alla porta di Skorupski. Il cinismo ancora una volta ha premiato i ducali: la sesta gioia in campionato gli ha permesso di interrompere un digiuno di vittorie che durava da circa un mese, voltare pagina dopo le nette sconfitte con Atalanta e Juventus (8 gol complessivi incassati) e di portarsi a +8 sulla zona retrocessione.

Per regalarsi un finale di stagione all’insegna della tranquillità però servirà ancora un ultimo sforzo. Concentrazione massima dunque nello scontro diretto con il Verona, che a differenza degli emiliani sembra avere poche chance di mantenere la categoria.

Le speranze si sono assottigliate soprattutto dopo lo 0-0 in quello che era una sorta di “spareggio” con l’altro fanalino di coda Pisa. Una settimana fa le due squadre che condividono l’ultimo posto della classifica di Serie A si sono annullate, scivolando a -6 dalla quartultima. Gli scaligeri c’hanno provato nel primo tempo, colpendo anche un legno con Orban, ma nella ripresa sono calati, rischiando addirittura di subire il gol del ko. Non un debutto esaltante, quindi, per Paolo Sammarco, l’ex tecnico della Primavera che prima del match con i toscani aveva preso il posto dell’esonerato Paolo Zanetti. Il Verona è a secco di vittorie dallo scorso 14 dicembre: da allora 3 pareggi e 6 sconfitte per la compagine veneta.

Sempre molto lunga la lista degli infortunati per Sammarco. Sono out Suslov, Bernede, Gagliardini e Valentini; scarse le possibilità di riavere in tempo per la trasferta del “Tardini” Belghali e Bella-Kotchap. Nel Parma Nicolussi Caviglia – autore dell’assist decisivo nel match di Bologna – e Strefezza, due acquisti dell’ultimo mercato invernale, dovrebbero partire dal 1′.

Come vedere Parma-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida tra Parma e Verona, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Parma, espugnando Bologna, ha dato una spallata quasi definitiva alla paura retrocessione, portandosi ad un rassicurante +8 sulla zona rossa. Cuesta sa che con un successo nel match casalingo contro il Verona la pratica salvezza sarebbe virtualmente archiviata. Gli scaligeri, invece, arrivano in Emilia con il morale a terra. Lo 0-0 nel “dentro o fuori” col Pisa ha evidenziato tutti i limiti offensivi di una squadra che non vince da due mesi. Sammarco dovrà oltretutto far fronte a diverse defezioni e la sensazione è che il Parma, con gli innesti di qualità di Caviglia e Strefezza, abbia troppi argomenti tecnici per questo Verona. Ci aspettiamo una vittoria “alla Cuesta”, solida, pragmatica e senza troppi fronzoli. I ducali gestiranno il ritmo e colpiranno sfruttando le praterie che il Verona, obbligato a vincere, dovrà inevitabilmente concedere.

Le probabili formazioni di Parma-Verona

PARMA (4-4-1-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Strefezza, Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen; Bernabé; Pellegrino.

VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Serdar, Al-Musrati, Lovric, Frese; Orban, Bowie.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0