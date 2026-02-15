Pronostico Maiorca-Betis: Pellegrini ritocca il record

Maiorca-Betis è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Il Betis ha decisamente in canna il secondo colpaccio esterno consecutivo dopo quello piazzato la scorsa settimana sul campo dell’Atletico Madrid. Sembrava impossibile, per gli uomini di Pellegrini, uscire indenni da una trasferta come quella del Wanda Metropolitano contro una squadra che in casa non aveva mai perso in campionato. E invece la personalità degli andalusi, che non avevano comunque nulla da perdere, ha fatto la differenza.

E quando vinci una partita del genere, contro una squadra così forte, allora è normale pensare che si possa andare a fare punti pure sul campo del Maiorca. Che sì, in casa viene pure da due vittorie di fila – tre nelle ultime quattro – ma non è che abbia tutte queste qualità per riuscire a vincerle tutte davanti ai propri tifosi. Parliamo di una formazione, guidata da Muriqi davanti, che come obiettivo ha quello di prendersi una salvezza tranquilla e niente di più. Le qualità sono sempre state quelle e quelle rimangono. Quindi non ci stupiremmo arrivasse uno stop interno, dopo quello della passata settimana sul campo del Barcellona. Ma sì, quello era proprio scontato. E poi c’è anche lo score di Pellegrini, tecnico del Betis, contro il Maiorca: un tecnico che in 27 partite giocate contro questa squadra ha vinto la bellezza di 20 volte. Toccherà quota 21.

Come vedere Maiorca-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Maiorca-Betis, gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata 2.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.75 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Pellegrini, tecnico del Betis, ha un record contro il Maiorca: è il tecnico che ha vinto il maggior numero di partite contro questa squadra (20). Toccherà quota ventuno, in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Maiorca-Betis

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica; Mascarell, Costa; Joseph, Torre, Virgili; Muriqi.

BETIS (4-2-3-1): Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez; Altimira, Roca, Fornals; Antony, Bakambu, Ezzalzouli.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2