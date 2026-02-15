Pronostico Lione-Nizza: caccia al tredicesimo sigillo

Lione-Nizza è una partita valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Dodici vittorie di fila tra le varie competizioni. Il Lione di Paulo Fonseca fa sul serio e nel posticipo domenicale contro il Nizza mette nel mirino il successo numero tredici, con l’obiettivo di consolidare il terzo posto ed avvicinarsi alle due squadre che si stanno contendendo il titolo, PSG e Lens. Una settimana fa i Gones hanno avuto la meglio 1-0 in casa del Nantes, nonostante a metà ripresa fossero rimasti in inferiorità numerica per via del rosso sventolato a Endrick, il gioiellino brasiliano arrivato a gennaio in prestito dal Real Madrid e subito grande protagonista con 5 gol e 2 assist in poco meno di un mese.

La sua assenza nella sfida con i rossoneri si farà probabilmente sentire, anche se il Lione (Endrick o non Endrick) rimane solidissimo al Groupama Stadium, dove ha vinto le ultime otto partite disputate tra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League.

Basti pensare che i Gones non perdono in casa da novembre, quando furono battuti dal PSG campione di tutto. Gli uomini di Fonseca stanno brillando pure in fase di non possesso palla. La loro difesa è rimasta inviolata per tre partite di fila e solamente due squadre (PSG e Lens) hanno subito meno reti di Niakhaté e compagni.

Il Nizza invece è reduce dal pareggio a reti bianche nel derby della Costa Azzurra con il Monaco. Era da ottobre che i rossoneri non riuscivano a collezionare un clean sheet. Per gli Aiglons questa rimane una stagione turbolenta, caratterizzata da una prima parte disastrosa: qualcosa è cambiato con l’arrivo di un allenatore esperto come Claude Puel, in grado di dare maggiore equilibrio ad una squadra che prima del suo arrivo subiva tantissimi gol. Il Nizza con ogni probabilità rimarrà fuori dalle prime 15 per la prima volta dal 2015: la lotta per non retrocedere, tuttavia, non dovrebbe più riguardare i rossoneri, volati a +9 sulla terzultima.

Come vedere Lione-Nizza in diretta tv e in streaming

Lione-Nizza è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.64 su Sportbet. Il segno “Under 3.5” è quotato invece a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Lione viaggia sulle ali di un entusiasmo travolgente. Dodici vittorie di fila non si fanno per caso. E la solidità difensiva mostrata nelle ultime uscite (zero gol subiti in tre gare) è un segnale importante per un tecnico che pratica un calcio non conservativo come Fonseca. L’assenza di Endrick toglie imprevedibilità e gol facili, ma il sistema di gioco dei padroni di casa è ormai così collaudato da poter sopperire anche alla mancanza del talento brasiliano.

Il Nizza, dal canto suo, ha cambiato pelle con Claude Puel: meno fronzoli, più equilibrio e una ritrovata capacità di chiudere gli spazi, come visto nel derby contro il Monaco. Tuttavia, affrontare questo Lione in trasferta è oggi il compito più difficile di Francia. Gli Aiglons proveranno a erigere un muro, ma la pressione costante dei Gones alla lunga dovrebbe sortire l’effetto sperato. Il Lione è favorito, ma senza Endrick e contro un Nizza più abbottonato grazie alla cura Puel, è probabile una vittoria di misura o comunque non ricca di reti.

Le probabili formazioni di Lione-Nizza

LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner; Tessmann, Morton; Merah, Nartey, Himbert; Sulc.

NIZZA (4-2-3-1): Dupé; Clauss, Oppong, Dante, Abdi; Abdul Samed, Vanhoutte; Louchet, Diop, Jansson; Wahi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0