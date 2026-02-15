Pronostico Girona-Barcellona: lo choc è alle spalle

Girona-Barcellona è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Bisogna dimenticare lo choc della legnata contro l’Atletico Madrid. Bisogna dimenticare il colpo subito nella semifinale di Coppa del Re che ha di fatto eliminato il Barbcellona dalla Coppa. Insomma, è stata una settimana complicata per i catalani che non si aspettavano ovviamente di perdere in quel modo e di non riuscire minimamente a pensare di ribaltarla. Sì, da quelle parti a delle rimonte incredibile sono abituati, ma non è che può succedere sempre.

L’obiettivo adesso è il campionato, ovviamente. E mantenere il primo posto in classifica andando a vincere sul campo del Girona. Che a differenza di qualche anno fa è diventano per molti terra di conquista. Anche per il Barcellona che contro questa squadra ha una striscia aperta di tre vittorie di fila con dodici gol segnati e solamente tre subiti. La costante, che succede da cinque volte di fila, è relativo al fatto che quando queste due squadre si affrontano succede che trovino la via della rete. Questo è un “merito” della squadra ospite, che non riesce ancora quest’anno a difendere e che ha lasciato degli spazi clamorosi anche all’Atletico che ha distrutto tutto nello spazio di 45 minuti. Una legnata clamorosa, una di quelle che verranno ricordate. Ma nonostante questo Flick non snaturerà di certo il suo modo di giocare. Quindi la costante rimarrà viva.

Il pronostico

Colpo esterno del Barcellona che manterrà la prima posizione in classifica. Come successo nelle ultime cinque incroci entrambe le squadre troveranno la via della rete

Le probabili formazioni di Girona-Barcellona

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martinez; Martin, Witsel; Tsygankov, Lemar, Gil; Vanat.

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Kounde, Cubarsì, Garcia, Balde; de Jong, Casado; Lamine Yamal, Fermin, Olmo; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3