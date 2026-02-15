Pronostico Cagliari-Lecce: tre punti e salvezza più vicina

Cagliari-Lecce è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La sconfitta contro la Roma, per il Cagliari di Pisacane che veniva da tre vittorie di fila, ci può stare. Certo, i giallorossi non hanno dovuto praticamente sudare nulla per avere la meglio. Ma quello che hanno fatto gli isolani, fino al momento, è sicuramente da sottolineare.

L’obiettivo è quello di prendersi tre punti contro il Lecce e avvicinare ancora di più una salvezza che arrivati a questo punto della stagione pare cosa fatta. Il Cagliari con 28 punti è distante non solo dalla zona rossa della classifica ma ha diverse squadre in mezzo che aiutano a stare sereni. Il Lecce, dal proprio canto, ha vinto contro l’Udinese grazie alla rete su calcio di punizione di Banda che ha fatto respirare Di Francesco. Ma il cammino esterno dei salentini è clamorosamente brutto e ci sono poche possibilità di uscire indenni da questo match. Sì, nelle ultime sei trasferta sono arrivate cinque sconfitte per i giallorossi. E il Cagliari invece in casa è riuscito, tra le altre, a battere anche la Juventus poco tempo fa. Una squadra che ha praticamente costruito davanti ai propri tifosi il bottino messo da parte fino ad oggi. Una situazione che non possiamo non tenere in considerazione pensando, appunto, al nostro pronostico.

Come vedere Cagliari-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida Cagliari-Lecce è in programma lunedì alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato 2.10 Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Sportbet. La vittoria del Cagliari ha un valore di 2.20 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Non tanto per il cammino interno del Cagliari, ma soprattutto per quello che il Lecce non è riuscito a fare lontano dal Salento. Ci aspettiamo un’affermazione dei padroni di casa dentro un match da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lecce

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Obert; S. Esposito, Kilicsoy.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1