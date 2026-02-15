Pronostico Avellino-Pescara: si risorge nella contestazione

Catanzaro-Mantova è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

La sconfitta interna contro il Frosinone ha fatto partire la contestazione in casa Avellino. Soprattutto il tecnico, Biancolino, è entrato nel mirino dei tifosi campani. Le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite hanno sicuramente lasciato il segno, ma il calendario, adesso, aiuta a riprendere la marcia contro il Pescara, ultimo della classe, che ha quasi abbandonato del tutto le possibilità di prendersi la salvezza.

Un solo punto nelle ultime sette per gli abruzzesi, desolatamente ultimi in classifica. Una squadra, quella ospite, che un anno dopo la promozione in cadetteria è la maggiore candidata a tornare in Serie C. Non ci sono stati scossoni, se non l’arrivo di Insigne che però da solo non è che possa fare miracoli. E non può nemmeno essere in grado, ancora, di giocare tutte le partite. Due squadre quindi in crisi profondissima, ma una delle due, è evidente, si tirerà fuori almeno per una settimana dalla contestazione. E questa squadra è ovviamente quella padrona di casa, che ha in rosa, soprattutto in attacco, dei giocatori che in Serie B hanno sempre fatto la differenza. Biancolino alla fine del match si è andato a prendere i cori contro sotto la Curva, dimostrando quello che è un attaccamento storico a questa maglia che lo ha visto protagonista anche da calciatore. Si può uscire tutti insieme dalla lotta. E l’Avellino ha decisamente le carte in regola per poterlo fare.

Come vedere Avellino-Pescara in diretta tv e in streaming

Avellino-Pescara in programma domenica alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria dell’Avellino è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è 2.10 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Avellino vincente. Dopo una serie di risultati negativi i padroni di casa riusciranno a prendersi una vittoria importante che metterà, almeno per una settimana, la parola fine alla contestazione.

Le probabili formazioni di Avellino-Pescara

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmieri, Besaggio, Sala; Tutino, Biasci.

PESCARA (3-5-2): Despanches; Gravillon, Capellini, Corbo; Valzania, Caligara, Brugman, Fanne, Letizia; Olzer, Di Nardo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0