Pronostico Arsenal-Wigan: nessuna sofferenza come 12 anni fa

Arsenal-Wigan è una partita valida per il quarto turno di FA Cup e si gioca domenica alle 17:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il sedicesimo di finale di FA Cup, per l’Arsenal, arriva a distanza di soli tre giorni dall’1-1 con il Brentford in campionato che rischia di aprire un nuovo ed entusiasmante capitolo nella lotta per il titolo. Il Manchester City, infatti, ha rosicchiato due punti preziosi ai Gunners nel turno infrasettimanale di Premier League, accorciando a quattro il divario che separa gli uomini di Pep Guardiola dalla capolista. Mikel Arteta deve fare molta attenzione se non vuole farsi beffare nuovamente dal suo “vecchio maestro” e regalare ai tifosi del blasonato club londinese un trionfo che manca addirittura dal 2024.

L’FA Cup, in questo senso, rappresenta una “piacevole” distrazione in vista di una gara da vincere a tutti i costi con il Wolverhampton ultimo in classifica. L’Arsenal, dal 2020, non è più riuscito ad andare oltre questo turno nella seconda competizionale nazionale per ordine di importanza.

I Latics rischiano di finire in League Two

Arteta e i suoi hanno esordito nell’edizione 25-26 lo scorso gennaio, prendendo a pallate il Portsmouth (1-4) con Martinelli assoluto protagonista (tripletta per il brasiliano) e segnando tutti e 4 gol su palla inattiva.

Stavolta i Gunners ospiteranno il Wigan, club che milita in League One – l’equivalente inglese della nostra Serie C – in una sfida che rievoca la semifinale del 2013-14 – decisa ai rigori – edizione vinta proprio dai londinesi. I Latics oggi convivono con l’incubo di ritrovarsi in League Two. In campionato sono ventiduesimi ed in piena zona retrocessione. Nelle otto partite di League One giocate nel 2026 hanno ottenuto solo due punti ed il ko rimediato in settimana contro il Reading è stato il quarto di fila. Un rendimento disastroso che è costato il posto a Ryan Lowe: in attesa di un sostituto il Wigan ha affidato la panchina al tandem Whelan-Barrow.

Come vedere Arsenal-Wigan in diretta tv e streaming

La sfida tra Arsenal e Wigan, valida per il quarto turno di FA Cup, è in programma domenica alle 17:30. I match più importanti sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A e alla Liga ha acquisito anche i diritti della coppa nazionale inglese. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+Over 3.5” è quotata a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.71 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

L’Arsenal si trova davanti a quello che in Inghilterra definiscono il classico “ponte” tra due battaglie di campionato, ma la differenza di categoria e di forma è talmente abissale che il rischio trappola sembra ridotto ai minimi termini.

Da una parte la capolista della Premier League, dall’altra una squadra che sta sprofondando verso la quarta serie inglese e che ha da poco esonerato l’allenatore. Se i Gunners hanno già dimostrato contro il Portsmouth di non aver pietà delle squadre di categoria inferiore, contro i Latics il divario è ancora più marcato. Arteta farà inevitabilmente turnover per preservare i titolari in vista della corsa al titolo con il City, ma la qualità delle riserve londinesi è comunque fuori scala per una squadra che rischia la retrocessione in League Two. Consigliamo la combo 1+Over 3.5: i Gunners potrebbero dilagare già nel primo tempo, trasformando la sfida in un allenamento agonistico.

Le probabili formazioni di Arsenal-Wigan

ARSENAL (4-3-3): Kepa; White, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Rice; Madueke, Gabriel Jesus, Martinelli.

WIGAN (3-4-2-1): Tickle; Fox, Aimson, Kerr; Hunt, Weir, Smith, Murray; Bettoni, Wright; Taylor.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0