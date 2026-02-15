Pronostici Torino-Bologna: marcatore e tiri in porta

Torino-Bologna, i pronostici del match: dal marcatore ai tiratori dell’incontro, le ultime in chiave player building
In un “Olimpico Grande Torino” che non sarà affatto gremito in ogni ordine di posto a causa dello sciopero della Maratona, la compagine di Baroni ospita un Bologna in crisi di risultati e prestazioni. Di difficile decifrabilità dal punto di vista tecnico-tattico, il match in terra sabauda potrebbe regalare spunti piuttosto interessanti.
Vista la predisposizione dei felsinei a difendere alti aggredendo il primo palleggio avversario, il Torino dovrebbe trovare spazi invitanti nel caso in cui dovessero riuscire ad attaccare la profondità con una certa continuità.
Specialista in questo genere di partita, Adams è il prescelto in chiave marcatore plus: troppo golosa la sua quota per non prenderla attentamente in considerazione. Il bottino in Serie recita quattro centri stagionali a cui vanno aggiunti i due gol siglati in Coppa Italia contro la Roma che, almeno come impostazione difensiva, ha degli automatismi piuttosto simili a quelli del Bologna.
Le sfide uno contro uno sugli esterni rappresenteranno una cartina tornasole importante della contesa. Giocando a piede invertito, Bernardeschi (in pole per una maglia da titolare) e Rowe hanno la grande occasione di ricamare verso il centro del campo per scagliare conclusioni interessanti.
Chiudiamo la nostra carrellata con l’onnipresente Vlasic, vero e proprio fac totum di un Torino che deve fare i conti con una penuria preoccupante in termini di qualità dalla cintola in su: anche nel suo caso l’Over 0,5 tiro in porta plus è un’opzione molto golosa.
Adams marcatore plus; Bernardeschi, Rowe e Vlasic Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 13,66 su Goldbet.