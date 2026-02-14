Pronostico Udinese-Sassuolo: il pranzo è abbondante

Udinese-Sassuolo è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Se qualcuna delle due avesse avuto delle ambizioni europee – diciamo sogni, più che ambizioni, vista la classifica – le ha rimosse in maniera definitiva dopo le due sconfitte arrivate nel corso del passato fine settimana. Sconfitte differenti nel risultato finale, ma entrambe pesantissime. Perché l’Udinese, a Lecce, non ha praticamente mai giocato. E la stessa cosa ha fatto il Sassuolo, ma almeno aveva davanti l’Inter.

Detto quindi che da oggi in poi l’obiettivo di entrambe sarà quello di chiudere in maniera dignitosa la stagione e magari togliersi qualche soddisfazione (non verranno di certo risucchiate nella corsa alla salvezza) ci aspettiamo un lunch-match succulento. E anche abbondante. In linea con quelli che sono stati gli ultimi sette scontri diretti tra queste due squadre che hanno visto sempre, per entrambe, trovare la via della rete. Sette volte nelle ultime sette uscite, sì, avete capito bene. E perché non dovrebbe succedere la stessa cosa nel momento in cui i pensieri negativi sono stati evaporati via? Alla domanda rispondiamo infatti che succederà, con poche discussioni in mezzo.

E chi la vince la partita? Ovvio che il fattore campo, vuoi o non vuoi, alla fine possa fare un poco la differenza. Tenendo anche conto che nel Sassuolo manca quell’uomo – che nonostante l’età- aveva dimostrato di essere ancora in grado di dare lezioni a tutti in mezzo al campo, quel Matic che sarà squalificato. Insomma, alla fine potrebbero prevalere i bianconeri.

Come vedere Udinese-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida Udinese-Sassuolo è in programma domenica alle 12:30 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato 1.85 Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet. La vittoria dell’Udinese è quotata invece a 2.50 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Ottava volta di fila nella quale entrambe troveranno la via della rete. Udinese e Sassuolo entrambe a segno in un lunch-match che regalerà emozioni.

Le probabili formazioni di Udinese-Sassuolo

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstron, Zemura; Atta, Ekkelenkamp; Bayo.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Thortvedt, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1