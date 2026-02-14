Pronostico Siviglia-Alavés: si decide nel secondo tempo

Siviglia-Alaves è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Prima il pareggio in pieno recupero, poi il rigore parato al 98esimo dal portiere. Il punto preso contro il Girona, la scorsa settimana, per il Siviglia, potrebbe anche cambiare le sorti della parte finale di stagione. Parliamo infatti di una squadra che ha dimostrato di avere molto carattere. E non è una cosa scontata.

Venticinque punti in classifica per gli andalusi sono comunque pochi. E contro l’Alaves, che ha gli stessi, l’obiettivo è quello di allontanarsi – forse anche in maniera definitiva – dalle sabbie mobili della graduatoria. Il Siviglia lo sappiamo che da diverso tempo non riesce mai a dare una certa continuità alle proprie annate, e pure quest’anno si è ritrovato in situazioni spiacevoli. Ma la forza di determinazione, almeno quella, è fuori discussione. Una gara del genere inoltre, contro un avversario che negli ultimi anni ha vinto sempre e ha eliminato pure gli andalusi dalla Coppa del Re a dicembre, esiste anche una certa voglia di rivincita, esiste anche quella voglia di mettere di nuovo la testa sopra l’acqua. Magari confermando, tra le altre cose (tornando al discorso determinazione) il fatto di essere la squadra che ha preso il maggior numero di cartellini gialli (68) in tutto il campionato.

Una sfida, anche per via di quello che è il trend ospite, che si potrebbe anche decidere nel secondo tempo. Il motivo? Dodici delle ultime tredici reti incassate, l’Alavés le ha prese nella ripresa.

Come vedere Siviglia-Alaves in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Alaves, gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Contro uno degli attacchi peggiori del campionato, crediamo che il Siviglia possa riuscire a prendersi una vittoria.

Le probabili formazioni di Siviglia-Alaves

SIVIGLIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Azpilicueta, Gudelj, Salas; J Sanchez, Agoume, Mendy, Suazo; Fernandez; Maupay, Adams.

ALAVES (4-4-2): Sivera; Tenaglia, Garces, Pacheco, Parada; Calebe, Blanco, Ibanez, Alena; Martinez, Boye.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0