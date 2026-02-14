Pronostico Real Madrid-Real Sociedad: Arbeloa non sbaglia

Real Madrid-Real Sociedad è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Ad un solo punto dal Barcellona tritato dall’Atletico Madrid nella sfida di Coppa del Re, il Real Madrid di Arbeloa non sbaglierà questa partita contro la Real Sociedad, nonostante la prossima settimana sarà ancora una volta impegnato in Champions League contro il Benfica nello spareggio per gli ottavi di finale.

Si sa, al Bernabeu, qualunque passo falso, anche mezzo, potrebbe essere preso male. Ed è per questo che il tecnico (che come andrà a finire l’annata non dovrebbe comunque rimanere seduto in panchina) non vuole sbagliare. La Real Sociedad, quando si presenta in questo stadio, si scioglie praticamente: nelle ultime diciotto partite giocate dai baschi a Madrid solamente una volta è arrivata l’affermazione esterna. Si paga dazio, e anche molto grosso. E, tra le altre cose, i madrileni hanno pure vinto le ultime cinque partite in campionato contro la Sociedad. Non sarà una passeggiata di salute, i Blancos ci hanno abituati troppo male quest’anno e non hanno trovato la solita continuità, ma alla fine i padroni di casa dovrebbero riuscire a prendersi l’intero malloppo, mettendo pure pressione al Barcellona che sarà superato e che sarà costretto a vincere il proprio impegno in programma domenica.

La gara, comunque, sarà almeno da un gol per squadra. E sotto occhio al dato sui calci d’angolo, che dobbiamo tenere in considerazione.

Come vedere Real Madrid-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Real Sociedad, gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Real Madrid vincente dentro una gara da almeno tre reti complessive e anche da un gol per squadra. Le ultime quattro partite del Real hanno regalato, tra le altre cose, anche almeno undici calci d’angolo. Si potrebbe ripetere.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Real Sociedad

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Brahim, Mbappe, Vinicius.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Odriozola, Martin, Caleta-Car, Gomez; Gorrotxategi, Turrientes; Marin, Soler, Guedes; Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1