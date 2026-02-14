Pronostico Lipsia-Wolfsburg: inseriscono la quarta

Lipsia-Wolfsburg è una partita valida per la ventiduesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Rimarrà al quarto posto in classifica, almeno per un’altra settimana, il Lipsia. Una squadra che sì viene dalla sconfitta contro il Bayern Monaco in Coppa di Germania, ma che almeno non è del tutto crollata davanti all’inevitabile superiorità dei bavaresi.

Hanno fatto decisamente bene, fino ad oggi, i padroni di casa in campionato. Nessuno si aspettava ci potesse essere una reazione del genere dopo un’annata, quella passata, molto deludente. La squadra ha trovato la giusta sintonia e anche dal mercato sono arrivati dei giocatori vogliosi di dire la propria. E questo ha permesso di rimanere incollati alle zone che contano della classifica. Non è un testa-coda, questo, ma poco ci manca, perché il Wolfsburg dal proprio canto rimane quart’ultimo in classifica, invischiato dentro un discorso salvezza che non sembrava dovesse appartenere a questa squadra visto che ha dei giocatori importanti in rosa. Ma il momento è assai negativo – tre sconfitte di fila – e il Lipsia inoltre pare una bestia nera: nelle ultime tre uscite la squadra della Red Bull ha sempre vinto, dimostrando, ma non è che ci fossero chissà quali dubbi, di essere nettamente superiore. Insomma, il posticipo di questa giornata di Bundesliga ci pare abbastanza segnato e scritto.

Come vedere Lipsia-Wolfsburg in diretta tv e streaming

La sfida Lipsia-Wolfsburg è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Quarta vittoria di fila per il Lipsia nei match contro il Wolfsburg. Una gara indirizzata e decisa e che vedrà i padroni di casa difendere almeno per un’altra settimana il quarto posto in classifica.

Le probabili formazioni di Lipsia-Wolfsburg

LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Henrichs, Orban, Seiwald, Raum; Gruda, Schlager, Baumgartner; Diomande, Romulo Cardoso, Nusa.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Fischer, Vavro, Koulierakis, Belocian; Eriksen, Arnold; Daghim, Shiogai, Paaredes; Amoura.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2