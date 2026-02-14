Pronostici Inter-Juventus: marcatore e tiri in porta

Inter-Juventus, i pronostici in chiave player building di un derby d’Italia che si preannuncia assolutamente scoppiettante

Luci a San Siro. Snodo cruciale per la corsa Scudetto e per il maxi intreccio Champions, il derby d’Italia di questa sera promette scintille. L‘Inter per rispondere subito al Milan e lanciare un altro, clamoroso messaggio; la Juventus, per riassaporare una notte di alta classifica in attesa dei risultati delle altre.

L’assenza di Khephren Thuram può pesare molto nell’economia dell’incontro. Il fratello Marcus, intanto, ha un conto in sospeso con i bianconeri. A segno nella gara d’andata – rete condita dalle veementi polemiche per un’esultanza giudicata troppo soft dai suoi tifosi – il francese, ritornato al gol nelle ultime uscite – può far male ad una difesa non perfetta.

Autore molto spesso di prestazioni sopra le righe contro i rivali di sempre, l’opzione Thuram marcatore, alla luce anche dell’ottimo momento di forma vissuto dall’Inter, è piuttosto invitante.

Pronostici Inter-Juventus, la raffica di tiratori

Invitante quasi quanto le strade che portano ad almeno un tiro in porta di Calhanoglu e Dimarco: al rientro dal lungo stop, il turco ha nella Juve una delle sue prede preferite mentre l’esterno di Chivu si sta rendendo protagonista della sua miglior stagione in termini di contributo tra gol ed assist.

Sull’altro versante la scelta di andare sui due attaccanti Yildiz e David in ottica marcatori legittima il possibile piano tattico che dovrebbe vedere i padroni di casa fare la partita, con tutto ciò che ne consegue in fase di non possesso: non è affatto da escludere una Juventus “di rimessa” e sorniona.

Thuram marcatore plus; Calhanoglu, Dimarco, Yildiz e David Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 13,42.