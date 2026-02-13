Pronostico Stoccarda-Colonia: il sogno Champions continua

Stoccarda-Colonia è una partita valida per la ventiduesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Oltre ad essere imbattuto negli ultimi sei confronti contro il Colonia, lo Stoccarda, che è in piena corsa per la zona Champions League, ha tredici punti di vantaggio sulla squadra che andrà ad affrontare nel tardo pomeriggio di sabato.

Non c’è solo da difendere il quarto posto in classifica – a pari punti contro il Lipsia – ma si deve anche mettere alle spalle la sconfitta della scorsa settimana arrivata dopo una serie di quattro vittorie di fila. Inaspettata la caduta sul campo del St. Pauli, ma è arrivata e bisogna guardare avanti. Con due gol la vittoria è certa. Perché? Perché il Colonia è una squadra che solamente due occasioni, nelle ultime dieci partite di campionato, ha segnato più di un gol. Qualcosa in attacco si è inceppato, è evidente, e questo fattore lo Stoccarda lo potrebbe sfruttare per mettere la testa davanti. Il problema è superare i primi quindici minuti nei quali i padroni di casa sono una delle squadre peggiori di tutta la Bundesliga: subiscono molto spesso gol all’inizio della gara, segnale di un approccio sbagliato in molte occasioni, segnale che ha fatto lavorare il team durante la settimana.

Ci sono troppi punti di differenza tra lo Stoccarda e il Colonia. Ma sappiamo che questo fattore in alcune situazione vuole dire poco. Quello che invece è il fattore che potrebbe fare la differenza è il fatto che lo Stoccarda, dopo anni complicati, ha la voglia di tornare a giocare fino alla fine dell’anno per qualcosa di importante come un piazzamento Champions League. Sì, questa cosa ci spinge a dire che i padroni di casa possano riuscire a dimenticare la sconfitta dello scorso weekend.

Come vedere Stoccarda-Colonia in diretta tv e streaming

La sfida Stoccarda-Colonia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

La vittoria dello Stoccarda è quotata 1.45 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.55 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Stoccarda vincente in una gara da almeno un gol per squadra. Ma se avete nessuna voglia di rischiare basta puntare sull’affermazione dei padroni di casa che è già alta come quota.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Colonia

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, Undav, Fuhric; Demirovic.

COLONIA (4-4-2): Schwabe; Van den Berg; Sebulonsen, Ozcacar, Lund; Thielmann, Krauss, Kaminski, El Mala; Waldschmidt, Bulter.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1