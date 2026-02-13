Pronostico Paris FC-Lens: niente regalo ai cugini

Paris FC-Lens è una partita della ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Nel momento in cui il Lens, sabato sera, scenderà in campo a Parigi, saprà già il risultato del PSG impegnato nell’anticipo del venerdì. E la squadra di Luis Enrique spererà sicuramente in un aiuto da parte dei cugini, visto che sono le due squadre che si giocano il titolo. Ma la sensazione è che non arriverà proprio.
Il Lens è in lotta, a soli due punti dalla vetta. Ed è l’unica squadra ad avere avuto il merito di tenere vivo il massimo campionato francese: lo farà fino alla fine, perché nonostante ci sia stato nel corso dell’anno qualche passaggio a vuoto – uno poche settimane fa – questa squadra ha sempre avuto il merito e la forza di rialzarsi subito, nonostante, e lo sappiamo tutti, non sia stata costruita per raggiungere obiettivi così importanti. Alla ricerca di punti per la salvezza, invece, il Paris FC viene da quattro risultati utili nelle ultime cinque ma con tre pareggi. La squadra di Ciro Immobile avrebbe bisogno di tre punti per riuscire ad uscire almeno in parte dalla lotta, ma in questo caso non ci pare possa riuscirci.
Anche perché in casa qualcosa si blocca. Sono sette le gare senza vittorie interne. Mentre il Lens, fuori, nelle ultime sette sfide in trasferta ha vinto sei volte. Un cammino totalmente diverso. E questo ci permette di dare fiducia agli ospiti.
Come vedere Paris FC-Lens in diretta tv e in streaming
Paris FC-Lens è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Magari il Paris FC riuscirà comunque a trovare un gol in questa partita, ma i tre punti se li prenderanno in ogni caso gli ospiti che terranno vivo il massimo campionato francese.
Le probabili formazioni di Paris FC-Lens
PARIS FC (5-4-1): Trapp; Gory, Mbow, Kolodziejczal, Otavio, Sangui; Kebbal, Lopez, Camara, Simon; Immobile.
LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2