Pronostico Getafe-Villarreal: si tocca quota 15

Getafe-Villarreal è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Lo sta difendendo in ogni modo il quarto posto il Villarreal, quello che permetterebbe pure il prossimo anno di andare in Champions League. E dopo una serie di risultati negativi sono arrivati due utili di fila, che hanno rimesso le cose a posto. E questa gara ha dei precedenti particolari. Il Villarreal, infatti, nelle ultime 14 partite non ha mai perso.

Il Getafe sta risalendo con difficoltà una classifica che si era fatta davvero complicata ad un certo punto della stagione. Lo sta facendo non solo con i risultati, ma anche delle partite importanti sotto l’aspetto della prestazione, tant’è che si presenta a questo appuntamento forte di tre risultati utili di fila. Però parliamo di una squadra che ha grosse difficoltà a segnare: i 18 gol fatti fino ad oggi sono quelli del secondo peggior attacco del campionato. Quindi il Villarreal, qualora riuscisse a sistemare la fase difensiva (e tenendo presente che ha delle ottime possibilità lì davanti di trovare almeno un gol) allora questo match lo potrebbe davvero portare a casa. Di certo non ci aspettiamo una vittoria interna, anche per via di quelli che sono i precedenti che vi abbiamo appena menzionato.

Come vedere Getafe-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Villarreal, gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Contro uno degli attacchi peggiori del campionato, crediamo che il Villarreal possa riuscire a prendersi una vittoria e confermare per un’altra settimana, almeno, ma anche di più, il quarto posto in classifica.

Le probabili formazioni di Getafe-Villarreal

GETAFE (3-5-2): Soria; Abqar, Duarte, Romero; Femenia, Dakonam, Milla, Arambarri, Iglesias; Vazquez, Satriano.

VILLARREAL (4-4-2): Junior; Mourino, Veiga, Marin, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1