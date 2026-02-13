Pronostico Espanyol-Celta Vigo: ritorno all’antica

Espanyol-Celta Vigo è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Momento delicato per queste due squadre nel massimo campionato spagnolo, nonostante sia Espanyol che Celta Vigo siano dentro, o vicine, alla zona Europa. Un solo punto di distacco in classifica a favore dei padroni di casa che, però, non vincono da cinque partite. Quattro invece le gare senza vittoria del Celta.

Di solito quando la situazione è questa viene fuori sempre il braccino corto. Viene la voglia di tornare a muovere la classifica e non rischiare di perdere ulteriormente anche se, un’affermazione, potrebbe cambiare il quadro. Ma siccome il campionato è ancora lungo, meglio non rischiare di perdere di nuovo. Ci accontentiamo insomma? Potrebbe essere questo il pensiero delle due squadre e in supporto a questa nostra fotografia arrivano anche i precedenti: nelle ultime cinque partite ha sempre vinto o una o l’altra, interrompendo una striscia di X, appunti, che è durata per diverso tempo. Un ritorno all’antico in poche parole. Magari dentro una sfida nella quale entrambe troveranno la via della rete. Sì, perché poi alla fine, in attacco, sia Espanyol che Vigo dimostrano di avere i giusti meccanismi: quello che manca, ora, è la tenuta difensiva. Una cosa importante nel calcio. Quindi meglio non farsi del male.

Come vedere Espanyol-Celta Vigo in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Celta Vigo, gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Pareggio con entrambe le squadre a segno. Questo è il nostro pronostico per questo match. Senza rischi la sfida invece è da GOL.

Le probabili formazioni di Espanyol-Celta Vigo

ESPANYOL (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Jofre, Gonzalez, Exposito, Terrats; Fernandez Jean, Milla.

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starleft, Alonso; Rueda, Moriba, Roman, Carreira; Lopez, Iglesias, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1