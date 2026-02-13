Pronostico Cesena-Venezia: Stroppa sa come si fa

Cesena-Venezia è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Si è fermata inaspettatamente in casa la striscia di vittorie consecutive del Venezia. Ma i lagunari, comunque, non hanno perso la testa della classifica. I cinquanta punti conquistati fino al momento sono tantissimi. C’è da riprendere la corsa, però, perché dietro spingono tutti. Soprattutto il Frosinone.

A Cesena il compito è abbordabile, a patto che si veda la squadra ammirata fino allo scorso fine settimana e non nel turno infrasettimanale. C’è curiosità per capire come sarà l’impatto dopo lo stop inaspettato contro il Modena, ma c’è troppa esperienza, in Stroppa e nei suoi uomini, per pensare che il risultato negativo possa essere preso diversamente da un mero incidente di percorso. I bianconeri di casa vengono, anche loro, da una sconfitta. E vivono un momento complicato, perché nelle ultime quattro solamente contro il Pescara, ultimo in classifica, è arrivata una vittoria. Si rimane all’ottavo posto in classifica, per ora, ma nella serata di sabato la posizione dentro i playoff potrebbe essere persa. Il Venezia ci pare possa mettersi subito alle spalle la caduta. Stroppa sa benissimo come si fa.

Come vedere Cesena-Venezia in diretta tv e in streaming

Cesena-Venezia in programma sabato alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Venezia è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è 2.20 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Tra quelle che stanno davanti il Cesena è quella che ha segnato di meno (dopo la Juve Stabia) mentre il Venezia, con 22 reti subite, ha la seconda migliore difesa del campionato. Crediamo possa arrivare un’affermazione ospite, magari con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Cesena-Venezia

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Amoram, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Bastoni, Franesconi, Frabotta; Olivieri, Shpendi.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Korac, Svoboda, Franjic; Compagnon, Perez, Busio, Doumbia, Hainaut; Adorante, Lauberbach.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1