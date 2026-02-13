Pronostico Catanzaro-Mantova: Aquilani cala il tris

Catanzaro-Mantova è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Oltre il Frosinone, che è andato a fare il colpo ad Avellino, tra le prime cinque del campionato cadetto solamente il Catanzaro è riuscito a prendersi tre punti pesantissimi sul campo del Pescara. Per Aquilani, tecnico dei calabresi, è stata la seconda vittoria di fila. E c’è profumo di terza.

L’appetito vien mangiando e i giallorossi di Calabria non solo sono saliti al quinto posto, insieme alla Juve Stabia, ma vorrebbero sfruttare i passi falsi di quelle davanti per avvicinarsi al quarto che, come sappiamo, vorrebbe anche dire giocare un turno in meno nei playoff. Ora, non lo sappiamo adesso come andrà a finire questa situazione, quello che sappiamo però nell’immediato è che il Mantova non sembra essere in grado in questo momento di tenere testa alla squadra calabrese.

I lombardi stanno così e così. Due vittorie nelle ultime cinque partite hanno raddrizzato una classifica che era preoccupante fino a pochi giorni fa. Ora non è che sia chissà che – si parla di una squadra che andrebbe ai playout al momento – però la situazione è meno nera. Certo, potrebbe tornare nera nel pomeriggio di sabato perché il Catanzaro – che in casa ha vinto sei partite delle ultime otto giocate – non dovrebbe in nessun modo sbagliare questo importante appuntamento.

Come vedere Catanzaro-Mantova in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Mantova in programma sabato alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Catanzaro è quotata 1.92 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è 2.30 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

La quota della vittoria del Catanzaro sfiora le due volte la posta. Una quota secondo noi davvero altissima per quelli che sono i valori che scenderanno in campo. Quindi è assolutamente da sfruttare.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Mantova

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Cassandro; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Nuamah; Iemmello.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Dembele, Trimboli, Kouda, Goncalves; Bragantini, Buso; Mensah.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0