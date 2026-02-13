Pronostici Pisa-Milan: marcatore e tiri in porta

Pisa-Milan, i pronostici della sfida in programma in terra toscana: le dritte sul marcatore e i possibili tiratori del match
Consapevole dell’importanza di una gara spartiacque per la rincorsa all’Inter capolista – che sarà impegnata nell’attesissimo derby d’Italia con la Juve – il Milan di Massimiliano Allegri fa visita al nuovo Pisa di Hiljemark con la volontà di lanciare nuovi, importanti messaggi.
Con i favori largamente dalla propria parte, i rossoneri proveranno ad azzannare sin dalla prima frazione di gioco la contesa. Vera e propria rivelazione delle ultime settimane, Nkunku vuole regalarsi un’altra importante serata da protagonista: il francese si candida ad inserire ancora una volta il suo nome nel tabellino marcatori.
Le sgasate di Rafa Leao rappresenteranno un autentico turning point della contesa. Troppo importante per il tecnico livornese avere a disposizione il portoghese in una condizione fisica accettabile: le sue accelerazioni dovrebbero metterlo nelle condizioni di scagliare almeno due conclusioni nello specchio di porta difeso da Scuffet.
Per completare un mosaico tiratori che, al netto della differenza di valori tecnici in campo, si preannuncia comunque meno scontata di quanto i pronostici lascino suggerire, occhio ad altri due profili: da una parte Rabiot, dall’altra Durosinmi che vuole prendersi definitivamente una trequarti che ha assoluto bisogno delle sue giocate.
Nkunku marcatore plus; Leao Over 1,5 tiri in porta, Rabiot e Durosinmi Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 8,22 su Goldbet.